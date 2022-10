Trên Instagram ngày 13/10, Gong Hyo Jin thu hút nửa triệu lượt thích khi đăng ảnh đôi tay đeo nhẫn cưới Possession và đồng hồ Polo Date của piaget, kèm chú thích "just married" (vừa kết hôn). Trước đó một ngày, người đẹp và Kevin Oh - ca sĩ người Mỹ gốc Hàn, kém cô 10 tuổi - tổ chức hôn lễ kín đáo tại New York, Mỹ. Hàng chục nghìn fan chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.