'Gom' 38 phòng khách sạn để tăng giá gấp 5 lần với khách dự lễ hội

Lạng SơnHoàng Văn Lâm thấy du khách về dự lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ đông nên gom 38 phòng của một khách sạn để "bán lại suất thuê" với giá cao gấp 4-5 lần.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính với Lâm, 27 tuổi, trú phường Đông Kinh, về hành vi Hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, theo Nghị định 282/2025. Hành vi này sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Theo công an, Lâm biết hàng năm lượng du khách đến địa bàn tham dự lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ rất đông trong khi số phòng nghỉ, khách sạn trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngày 17/11/2025, Lâm cùng vài người liên hệ với một khách sạn ở phường Tam Thanh đặt toàn bộ 38 phòng cho tối 14/3 (tức 26 tháng giêng Âm lịch), tổng giá 84 triệu đồng.

Để có "khách hàng", nhóm Lâm đăng bài quảng cáo lên mạng xã hội. Việc gom phòng của Lâm nhằm sẽ cho du khách thuê lại gấp 4-5 lần giá niêm yết, hưởng lợi "cao bất thường".

Nhà chức trách cho rằng Lâm không phải là chủ, nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn); cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nên hành vi trên đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và du lịch địa phương.

Việc làm rõ vụ việc này nằm trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho các lễ hội đầu năm 2026 và sự chỉ đạo của thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh.

Nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm người lợi dụng mùa lễ hội để vi phạm pháp luật, gây bức xúc và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn gom phòng nghỉ sau đó quảng cáo cho thuê lại với giá cao, gây hệ lụy cho cơ sở kinh doanh và cả người dân; nếu phát người có người thu gom phòng để trục lợi hãy báo ngay cho công an.

Phạm Dự