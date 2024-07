Golfer Việt Nam vào tứ kết US Junior Amateur 2024

MỹNguyễn Anh Minh lần lượt thắng 3&2 và 5&4 để lọt vào tứ kết kỳ mới nhất của giải golf trẻ nghiệp dư uy tín hàng đầu thế giới do Hiệp hội Golf Mỹ chủ trì.

US Junior Amateur chốt danh sách đấu tứ kết sáng nay 26/7, giờ Hà Nội sau vòng 1/32 và 1/16 trong cùng một ngày. Anh Minh giành quyền đi tiếp sau khi thắng 3&2 cho vòng 1/32, 5&4 cho vòng 1/16. Đây là bất ngờ lớn khi Anh Minh lần đầu góp mặt và được xếp "chiếu dưới" tại sự kiện được tổ chức từ 1948.

Anh Minh (thứ hai từ phải sang) cùng caddie và người nhà mừng chiến thắng 5&4 ở vòng 1/16 US Junior Amateur 2024. Ảnh: USGA

Kỳ đấu mới nhất diễn ra tại Oakland Hills Country Club ở Michigan, vẫn theo thông lệ hai vòng đấu gậy để chọn 64 gương mặt vào giai đoạn đấu hố loại trực tiếp, từ đó xác định nhà vô địch.

Sau khi thoát cắt loại ở điểm +3, Anh Minh đứng thứ 52 trong bảng phân bậc hạt giống. Nhưng vào vòng 1/64, amateur số một Việt Nam đã thắng 5&3 trước hạt giống thứ 13 – Parker Sands. Khi gặp Brady Smith ở bậc thứ 20 ở vòng 1/32, Anh Minh lại dẫn (up) ngay từ hố 1, đạt 3 up tại hố 11 rồi duy trì lợi thế từ đó đến hết hố 16. Khi Anh Minh và Smith cùng giữ par hố đó, cuộc so tài cũng khép lại ở tỷ số 3&2.

Trận đấu hố quy chuẩn kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại, biểu thị tỷ số bằng qua số up đứng trước số hố còn lại và qua đó phản ánh cục diện cạnh tranh.

Sau khi qua được vòng 1/32, Anh Minh chuyển từ thế bị động thành thắng đậm khi đụng hạt giống số 4 Lev Grinberg cho vòng 1/16. Trận đó, golfer Việt Nam 17 tuổi bị đối thủ Ukraine dẫn 1up cả năm hố đầu. Nhưng sau khi gỡ hòa tại hố 6, Anh Minh từ hố 7 dần "đè" được Grinberg. Đến hố 14, Grinberg ghi par rồi chịu thua khi Anh Minh cũng kết thúc ở điểm tương tự để giữ 5 up và theo đó giành phần thắng 5&4.

Vào tứ kết, Anh Minh sẽ so tài với Xihuan Chang 16 tuổi của Trung Quốc và là hạt giống số 37.

US Junior Amateur 2024 quy tụ 264 golfer nghiệp dư đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, với điều kiện chưa chạm 19 tuổi và chỉ số điểm chấp (handicap) từ 2.4 trở xuống. Trong danh sách ban đầu, Anh Minh nhờ đứng trong top 40 theo lứa tuổi trên bảng golf nghiệp dư thế giới, nên thuộc diện đặc cách vào vòng chính (86 suất). Phần còn lại được chọn từ 3.522 đấu thủ trong vòng loại 18 hố diễn ra tại 42 địa điểm trên lãnh thổ Mỹ.

Theo trình tự, sau khi xác định 64 đấu thủ thì sẽ loại trực tiếp qua các vòng, bắt đầu từ 1/64, 1/32, 1/16, tứ kết, bán kết rồi chung kết.

Lịch sử US Junior Amateur có nhiều cựu vô địch về sau trở thành siêu sao hoặc tên tuổi lớn trong golf đỉnh cao như Tiger Woods (15 major trong kỷ lục 82 cup PGA Tour), Jordan Spieth (ba major trong 13 cup PGA Tour), đương kim số một thế giới Scottie Scheffler.

Quốc Huy