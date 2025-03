Golfer Việt Nam vào top 10 vòng một giải WAAP

Quảng NamLê Chúc An đạt điểm -4, xếp T8 sau ngày đầu giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP) ở sân Hoiana Shores.

Chỉ 34 trong số 95 golfer dự Women's Amateur Asia Pacific (WAAP) đánh dưới 71 gậy chuẩn ở vòng một. Chúc An là golfer Việt Nam duy nhất làm được điều này.

Khởi đầu từ hố 10, tài năng 17 tuổi kiếm được năm birdie và không mắc bogey nào trong chín đường đầu để giữ đỉnh bảng với điểm -5. Chúc An sau đó kết thúc vòng với điểm -4, khi có tám điểm par và một bogey trong chín hố sau. Thành tích 67 gậy giúp golfer xếp thứ 399 trên bảng điểm golf nghiệp dư thế giới chia sẻ vị trí thứ tám, cách đỉnh bảng Park Seo Jin ba gậy.

Chúc An phát bóng ở hố 10 par5, trên sân Hoiana Shores, Quảng Nam hôm 6/3. Ảnh: R&A

Seo Jin chính là golfer chung nhóm với Chúc An sáng 6/3. Golfer Hàn Quốc ghi eagle ở hố số 3 par5, hố duy nhất mà Chúc An dính bogey. Tâm lý hưng phấn giúp Seo Jin bứt phá, kết thúc vòng với điểm -7 dù bogey ở hố 9 (hố cuối).

Sau khi Chúc An kết thúc vòng với kết quả tốt, năm golfer còn lại của Việt Nam đều đánh quá 71 gậy chuẩn. Thành viên tuyển Việt Nam có thành tích tốt thứ hai là tài năng 14 tuổi Nguyễn Viết Gia Hân. Golfer từng vô địch quốc gia năm 11 tuổi đạt điểm +2, tạm đứng trong top 50.

Các golfer Việt Nam còn lại là Anna Lê (+4), Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Arena Trần (cùng +6) phải nỗ lực hơn nhiều ở vòng hai nếu muốn vượt qua nhát cắt Top 50 của giải.

Hầu hết các golfer có kết quả tốt ở vòng một đều thi đấu trong buổi sáng. Vào buổi chiều, gió lớn ở sân Hoiana Shores ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của các golfer. Giải chứng kiến bất ngờ đầu tiên khi Rianne Malixi, golfer Philippines xếp thứ tư trên bảng điểm golf nghiệp dư thế giới (WAGR), không thể tiếp tục thi đấu do tái phát chấn thương lưng. Cô bị đau lưng ngay từ hố số 5 và phải rút lui khỏi giải. Đây là một sự tiếc nuối lớn đối với Malixi và giải đấu, khi cô là ứng viên vô địch số một. Năm ngoái, Malixi vô địch ở cả US Women's Amateur và US Girls' Junior.

"Tôi thực sự rất thất vọng khi phải rút lui khỏi giải đấu mà tôi mong đợi bậc nhất trong năm", Malixi nói sau khi rút khỏi giải. "Tôi đã cố gắng thi đấu, nhưng thật tiếc là không thể tiếp tục. Tôi chúc tất cả các cô gái thi đấu thành công trong tuần này".

Với sự rút lui của Malixi, Soo-min Oh (số 9 thế giới) giờ là golfer có thứ bậc cao nhất ở lại giải. Cô đạt điểm -3 sau vòng một và là một trong bốn người Hàn Quốc góp mặt trong top 15.

WAAP được tổ chức lần thứ bảy, và là lần đầu tại Việt Nam. Sự kiện này có tầm quan trọng và quy mô tương đương với giải vô địch nghiệp dư nữ (The Women’s Amateur Championship) và giải nghiệp dư nữ Mỹ (US Women’s Amateur) nhưng dành cho khu vực Châu Á. Người chiến thắng sẽ nhận được lời mời tham dự ba giải major Women’s British Open, Evian Championship và Chevron Championship, cũng như các giải đấu danh giá khác. Vì vậy, với nhiều golfer, WAAP là cơ hội "đổi đời", thăng tiến mạnh trong sự nghiệp nếu vô địch.

Vy Anh