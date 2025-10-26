Golfer Việt mất đỉnh bảng APAC 2025

UAELê Khánh Hưng, 17 tuổi, đánh 73 gậy, tụt xuống T4 với điểm -10 sau vòng 3 giải vô địch nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương 2025.

Ở hai vòng đầu, đại diện của Việt Nam liên tục chia sẻ vị trí dẫn đầu, để bước vào vòng áp chót với điểm -11. Tuy nhiên, anh không duy trì được phong độ đỉnh cao, ghi bốn birdie nhưng cũng có bốn bogey và double bogey, dẫn đến điểm +1. Ở chiều ngược lại, golfer Nhật Bản Taisei Nagasaki bất ngờ vượt lên độc chiếm đỉnh bảng, sau vòng 3 đánh 65 gậy.

Xen giữa là Rintaro Nakano (-12) và Fifa Laopakdee (-11). Đại diện còn lại của Việt Nam tại APAC 2025 là Nguyễn Đức Sơn đạt +5 cho cả ba vòng.

Khánh Hưng thi đấu ở APAC 2025 trên sân Majlis par72 thuộc Emirates Golf Club.

Cơ hội vô địch cho Lê Khánh Hưng rất mong manh, nhưng nhiều khả năng vẫn tạo ra cột mốc lịch sử cho golf Việt Nam tại APAC. Qua 15 kỳ đấu, kết quả tốt nhất của các đại diện Việt Nam là vị trí T7 của Nguyễn Anh Minh hồi 2023 trên sân Royal Melbourne.

Điểm son đáng nhớ đó có thể thay đổi nếu Khánh Hưng cán đích trong top 5 kỳ này. Trước khi được kỳ vọng như thế, Khánh Hưng là golfer Việt Nam đầu tiên giữ vị trí T1 sau bất kỳ vòng đấu nào trong lịch sử APAC, lập tại vòng 1 hôm 23/10.

"Sân đấu càng về sau càng khó. Nhưng là golfer, bạn phải thích nghi nhanh khi tình hình bất lợi", Khánh Hưng chia sẻ. "Hôm nay, tôi không đạt được điều đó. Dù vậy, tôi đã học được nhiều từ các thử thách hôm nay và sẽ cố gắng hết mình để ngày mai có kết quả tốt nhất".

Khánh Hưng là golfer nổi bật của Việt Nam những năm qua. Anh từng giành HC vàng cá nhân tại SEA Games 32, ở Campuchia năm 2023. Đó là chiếc huy chương đầu tiên cho golf Việt Nam trong lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Sân đấu APAC kỳ này là Majlis par72 thuộc Emirates Golf Club. Ở cấp chuyên nghiệp đỉnh cao, đây là "chiến địa" của Dubai Desert Classic hiện nằm trong lịch trình của đấu trường golf hạng nhất châu Âu (DP World Tour). Majlis do Karl Litten thiết kế, hoạt động từ 1988 và từng chứng kiến nhiều huyền thoại như Seve Ballesteros, Ernie Els, Sir Nick Faldo, Tiger Woods, Rory McIlroy lên ngôi.

Quốc Huy