Golfer Việt khởi đầu mạnh mẽ ở APAC 2025

UAELê Khánh Hưng chiếm đỉnh bảng khi đánh 66 gậy, tại vòng 1 giải vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (APAC), ngày 23/10.

Khánh Hưng ghi eagle và bốn birdie, đạt điểm -6 trên sân Majlis par72 thuộc Emirates Golf Club. Nhờ đó, tài năng 17 tuổi đứng T1 bên cạnh Fifa Laopakdee (Thái Lan) và Billy Dowling (Australia), trong khi T4 (điểm -5) gồm Sam Mullane (UAE), Harry Takis (Australia), Rintaro Nakano cùng Taisei Nagasaki (Nhật Bản).

Đây là lần đầu trong lịch sử APAC, một golfer Việt Nam giữ vị trí T1 sau bất kỳ vòng đấu nào.

Khánh Hưng (phải) và bố trên sân Emirates Golf Club, ở vòng 1 giải vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương ngày 23/10/2025.

Khánh Hưng nhập cuộc từ hố 10 với sự trợ giúp của bố Lê Văn Lân trong vai trò caddie. Anh ghi eagle ở hố 13 sau cú đánh bằng gậy gỗ số 7 cách lỗ chừng 244 yard, trước khi birdie tại hố 18 và hố 2 rồi lặp lại điểm tương tự ở hai hố cuối (hố 8 và 9).

"Đây là kết quả tuyệt vời nhờ việc bám sát chiến thuật đã định", Khánh Hưng chia sẻ. "Tôi cảm thấy vui vì điều đó. Cả vòng tôi không xem bảng báo diễn biến thành tích, chỉ cố gắng tập trung chuyên môn. Tôi rất mừng khi cú tiếp cờ từ bãi hoang ở cả hai hố cuối đều đưa bóng vào green, sau đó đều gạt vào cả".

Trái ngược Khánh Hưng, đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Đức Sơn không đạt kết quả như ý. Anh chốt vòng 1 ở mức 75 gậy, qua đó đứng T55 với điểm +3. Với thành tích này, Đức Sơn cần đạt kết quả đột phá ở vòng 2 để thoát cắt loại, khi Ban tổ chức áp dụng nguyên tắc lấy top hoặc T60 vào hai vòng cuối.

Khánh Hưng và Đức Sơn thuộc lứa U19, giàu thành tích trong nước cũng như các giải quốc tế trong ba năm qua. Trong đó Khánh Hưng nổi bật nhất với tấm HC vàng cá nhân tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023. Đó là chiếc huy chương đầu tiên của golf Việt Nam trong lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á. Khánh Hưng đang du học, năm tới dự kiến vào Đại học bang Illinois, Mỹ.

APAC đã qua 15 kỳ đấu, đến nay chưa ghi nhận nhà vô địch người Việt Nam. Kết quả tốt nhất của các đại diện Việt Nam tại giải này hiện là vị trí T7 chung cuộc của Nguyễn Anh Minh hồi 2023 trên sân Royal Melbourne, Australia.

Tuy nhiên, Khánh Hưng có niềm tin rằng APAC sẽ sớm chứng kiến một nhà vô địch người Việt Nam. "Tôi tin kết quả đó sẽ đến. Nếu được như thế sẽ là thành tựu vô cùng ý nghĩa, khi Việt Nam ngày càng xuất hiện thêm nhiều tài năng với sự hậu thuẫn hết lòng từ gia đình", anh nói.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nam nghiệp dư trong khu vực và hiện được bảo trợ từ hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open). Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Quốc Huy