Golfer trên Korn Ferry Tour bị kỷ luật vì cá cược

Đấu thủ ở nhánh hạng nhì Korn Ferry Tour thuộc PGA Tour Jake Staiano bị tổ chức chủ quản treo gậy ba tháng vì đặt bốn khoản cược với tổng vốn 116 USD vào hoạt động nghề.

Jake Staiano. Ảnh: PGA Tour

Tuần trước, PGA Tour thông báo phạt Staiano do anh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, được nêu trong "Chương trình Liêm chính" áp dụng với toàn bộ hệ thống. Văn bản không nêu cụ thể hành vi sai trái của Staiano. Ngày 30/10, đương sự mới chủ động kể chi tiết qua chương trình podcast "Any Given Monday".

Staiano nói trong tổng vốn cược 116 USD, anh đặt 25 USD cho cửa Bryson DeChambeau ghi birdie tại một hố par5 ở một giải trên PGA Tour hồi 2021, phần còn lại cho ba khoản cược vào DeChambeau hồi tháng 11 cùng năm. Lúc đó, DeChambeau đấu hố với Brooks Koepka tại sự kiện golf biểu diễn kết hợp gây quỹ từ thiện mang tên "The Match".

Đến tháng 5/2023, Staiano nhận tin nhắn cảnh báo khả năng phạm luật PGA Tour từ một chuyên viên điều tra. Hai tháng sau đó, người này đến đối chất trực tiếp khi anh đang đánh giải ở Colorado. Staiano bắt đầu chịu án treo gậy ba tháng từ 11/9, 10 ngày sau khi nhận quyết định từ Đặc phái viên Jay Monahan, lãnh đạo cao nhất PGA Tour.

Ngoài Staiano, tổ chức chủ quản hệ thống giải golf chuyên nghiệp Mỹ cũng cấm đấu sáu tháng đối với Vince India. Golfer này cũng thuộc Korn Ferry Tour, cũng cá cược như Staiano, nhưng thời điểm thi hành kỷ luật sau một tuần.

Hiện chưa rõ chi tiết về hành vi đỏ đen của India cũng như phản ứng của anh. Ngược lại Staiano, sau khi tự thú sai phạm, nói: "Tôi chấp nhận hình phạt. Nhưng qua vụ này tôi mong những người khác đừng phạm sai lầm tương tự bởi nó có thể dìm chết sự nghiệp".

Staiano năm nay 26 tuổi, đấu chuyên nghiệp từ 2019, đến nay qua 17 giải trên Korn Ferry Tour trong đó chỉ một lần cán đích trong top 25, còn tiền thưởng gộp mới xấp xỉ 31.000 USD.

Cùng đấu trường, Vince 34 tuổi, đã đánh 176 giải nhưng chưa có cup và tổng tiền thưởng gần 570.000 USD.

Quốc Huy