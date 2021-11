Golfer trẻ vô địch Bamboo Airways Golf Tournament

Vượt qua hơn 1.000 golf thủ, Nguyễn Anh Minh lên ngôi vô địch với thành tích 71 gậy ở Bamboo Airways Golf Tournament 2021.

Với ngôi vô địch, Nguyễn Anh Minh nhận các giải thưởng giá trị bao gồm: 1 thẻ hội viên một năm sân FLC Golf Links Sam Son; 1 thẻ hội viên hạng Nhất (First) của Bamboo Airways thời hạn một năm; voucher giảm 40% tour Du thuyền của FLC Yacht Club; 1 thẻ tín dụng liên kết Sacombank FLC Infinite; 1 tài khoản siêu vip từ ngân hàng Sacombank; gói dịch vụ Smart Pos từ NextPay; 1 vest Noressy cùng nhiều quà tặng khác từ nhà tài trợ.

Best Gross giải Bamboo Airways Golf Tournament 2021 thuộc về golfer trẻ Nguyễn Anh Minh (thứ 3 từ trái qua).

Là nhân tố nổi bật của đội tuyển trẻ golf Hà Nội và liên tiếp nâng cúp vô địch tại các giải đấu lớn từ khi còn trẻ, Nguyễn Anh Minh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những golfer xuất sắc trong tương lai.

Giải đấu thu hút sự tham gia đông đảo của các golfer.

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC hy vọng Bamboo Airways Golf Tournament 2021 đã mang đến sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng golfer trong những ngày tranh tài vừa qua. Sự thành công của giải đấu sẽ là nền tảng để Tập đoàn FLC và Bamboo Airways tiếp tục đồng hành cùng bộ môn thể thao này và tổ chức thêm các giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn nữa.

Bamboo Airways Golf Tournament 2021 – Flight to the Top do Bamboo Airways phối hợp cùng FLC Biscom tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Bamboo Airways mở đường bay thẳng đến Mỹ và Vương quốc Anh. Theo kế hoạch, hãng tiến tới khai thác thường lệ đường bay tới các thị trường chiến lược này dự kiến từ cuối năm 2021 ngay khi điều kiện cho phép.

Giải đấu diễn ra theo thể thức đấu gậy dựa vào Handicap ngày (System 36) với 3 bảng đấu: Bảng A (HDC 0-15), Bảng B (HDC 16-28), Bảng C (HDC 29 trở lên).

Diễn ra từ ngày 25-29/11/2021 tại FLC Golf Links Sam Son, giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng khó quên với các golfer tham dự và ghi dấu loạt thành tích ấn tượng, trong đó có 2 HIO và 6 Eagle. Golfer Đỗ Thành Chinh đã giành giải HIO giá trị gần chục tỷ đồng gồm 4 xe hơi hạng sang, 1 năm bay miễn phí khứ hồi nội địa do Bamboo Airways khai thác, 1 thẻ hội viên sân golf 35 năm, 50 triệu đồng từ nhà Tập đoàn Trường Sinh, 1 chai rượu phiên bản giới hạn của thương hiệu Jonhnie Walker cùng nhiều quà tặng khác từ nhà tài trợ.

Golfer Đỗ Thành Chinh may mắn nhận giải thưởng HIO giá trị.

Cùng với đó, các golfer tham dự đều nhận quà tặng đặc biệt là thẻ tín dụng liên kết Sacombank FLC Infinite tích hợp nhiều ưu đãi đặc quyền bay, nghỉ dưỡng, chơi golf trong hệ sinh thái FLC như: hoàn ngay 50% khi mua vé máy bay Bamboo Airways, tặng ngay 1 gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống FLC Hotels and Resorts, tặng 5 lượt chơi/năm tại hệ thống sân golf FLC, miễn phí không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ VIP của hơn 1.300 phòng chờ trên thế giới.

Đây là một trong những sản phẩm liên kết nổi bật giữa Tập đoàn FLC và Sacombank vừa ra mắt thời gian qua và đang được đón nhận tích cực nhờ những đặc quyền ưu đãi hiếm có, giúp tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hai bên.

Thành Dương