Golfer Thuỵ Điển nghỉ chung kết lớn LPGA Tour vì thủ tục y tế

Linn Grant chưa tiêm vaccine Covid-19 nên không được nhập cảnh Mỹ để dự CME Group Tour Championship ở Florida từ ngày 17 đến 20/11.

Grant có vé dự sự kiện hạ màn LPGA Tour năm nay khi đứng thứ 51 bảng điểm cả mùa. Giải cuối dành cho top 60, với quỹ thưởng 7 triệu USD - trong đó hai triệu USD cho nhà vô địch. Nhưng thủ tục phòng dịch Covid-19 đã chặn Grant.

"Tôi cũng như mọi người, đặt mục tiêu dự LPGA Tour Championship, nhất là khi giải trao tiền thưởng về nhất ở mức kỷ lục trong lịch sử golf nữ. Tuy nhiên, nguyên nhân duy nhất khiến tôi không dự giải là thủ tục hạn chế đi lại vẫn áp dụng tại Mỹ", Grant giải thích vướng mắc trên Golfweek hôm 11/11.

Linn Grant tiếc vì không có cơ hội dự chung kết lớn, qua đó tranh khoản thưởng kỷ lục golf nữ. Ảnh: Sunshine Ladies Tour

Dù vậy, cô cũng yêu cầu dư luận tôn trọng quyết định không tiêm vaccine: "Tôi hiểu mọi người muốn biết nguyên nhân không đấu, nên đã thể hiện sự tôn trọng qua việc công bố thông tin. Còn vì sao không tiêm vaccine, tôi cũng mong được dư luận tôn trọng ngược lại. Đó là chuyện nội bộ gia đình tôi".

Grant đang đứng thứ 25 thế giới. Trên LPGA Tour mùa này, cô dự chỉ sáu giải, đều được tổ chức ngoài Mỹ, gồm Pháp, hai chặng ở Scotland, Ireland, Hàn Quốc và Nhật, trong đó bốn lần về top 10, tính cả vị trí thứ ba tại Toto Japan Classic cuối tuần trước.

Trong khi đó, Grant thành công hơn ở châu Âu. Trên Ladies European Tour (LET), cô đoạt 4 cup và hiện giữ đỉnh bảng tiền thưởng. Riêng giải Scandinavian Mixed hồi tháng 6, đấu thủ 23 tuổi lập thành tích đáng nhớ. Sự kiện này do LET đồng bảo trợ với DP World Tour quy tụ 78 đấu thủ nam, 78 nữ cùng tranh một quỹ thưởng, mỗi giới có khu phát bóng riêng. Sau bốn vòng, Grant về nhất ở điểm -24, bỏ cách ngôi á quân đến chín gậy và trở thành nhà vô địch nữ đầu tiên trong 50 năm lịch sử đấu trường golf nam hạng nhất châu Âu.

Grant từng là tuyển thủ golf Đại học Arizona Mỹ, mới qua 15 tháng đấu chuyên nghiệp. Gia đình Grant giàu truyền thống golf. Ông nội cô, James, dân Scotland di cư sang Thuỵ Điển, từng là HLV môn này trong khi bố John thi đấu ở Swedish Golf Tour, về sau sang nhánh lão tướng và đoạt bảy chức vô địch.

