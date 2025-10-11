Golfer Thái Lan thắng Vietnam Masters 2025

Sarut Vongchaisit trở thành tân vô địch giải thuộc hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp hạng nhì châu Á, khi cán đích ở điểm -18 tại Royal Long An Golf & Country Club.

Vongchaisit ẵm cup và khoản tiền thưởng 15.750 USD khi Vietnam Masters 2025 khép lại sau ba vòng sân par72, vào chiều 10/10. Trong hành trình đó, Vongchaisit luôn dẫn đầu, ghi -5 ở vòng cuối, còn vòng đầu đến -11. Cả giải, anh ghi 21 birdie, chỉ ba bogey, nhờ vậy sở hữu vòng đấu ít gậy nhất (61 gậy cho vòng 1) và thành tích chung cuộc tốt nhất lịch sử giải (điểm -18, tổng gậy 198).

Vongchaisit khoe chức vô địch Việt Nam Masters 2025.

Vongchaisit nói anh lên ngôi vô địch nhờ tâm lý và chiến thuật hợp lý trong chặng về đích. "Tôi chỉ tập trung chuyên môn của mình, không bận tâm những người khác. Đó là bài học tôi đúc kết từ quá khứ. Bước vào vòng cuối, tôi quyết tâm kiếm thêm nhiều điểm khỏi rơi vào thế bị động vì khả năng những người khác ghi nhiều birdie hơn khi trời ít gió", Vongchaisit phát biểu.

Tình hình thực chiến đã thuận theo dự tính đó, thể hiện qua năm birdie qua 11 hố đầu. Hố 18 par5, Vongchaisit mới để ý cục diện cạnh tranh và biết cơ hội thắng trong tầm tay. "Sau cú phát hố cuối, tôi mới xem trực tiếp kết quả rồi biết mình dẫn tầm hai hay ba gậy. Thế là tôi đánh chia quãng cho an toàn", anh nói.

Với cách "lay-up" đó, Vongchaisit cán đích với điểm par cho hố cuối, tổng -18 và bỏ cách hai gậy so với T2 gồm Dodge Kemmer và Nguyễn Tuấn Anh, 16 tuổi còn diện nghiệp dư. Vị trí T2 cho Tuấn Anh để lại nhiều tiếc nuối, bởi anh cách sau Vongchaisit chỉ một gậy khi bước vào vòng cuối, đến đoạn sau mới vọt điểm - bốn birdie cho đoạn hố 13-18. Nhưng với điểm tổng -16, Tuấn Anh nhận giải "amateur xuất sắc" tại Vietnam Masters 2025. "Cậu ấy khiến tôi hơi hoảng khi ghi nhiều birdie trong chín hố sau. Tôi nghĩ đây là gương mặt nhiều triển vọng", Vongchaisit nhận xét về Tuấn Anh.

Vietnam Masters là giải golf chuyên nghiệp lâu năm nhất Việt Nam và kỳ đấu 2025 đánh dấu năm thứ hai nằm trong Asian Development Tour (ADT). Đây là thành quả từ sự hợp tác giữa Hiệp hội Golf Việt Nam và tổ chức chủ quản hệ thống giải golf chuyên nghiệp châu Á, trong đó phân cấp thành ADT hạng nhì liên thông với Asian Tour hạng nhất.

Đây là mô hình phổ biến trong golf quốc tế, vốn được xem là cầu nối nhằm tạo cơ hội thi đấu và phát triển sự nghiệp cho giới golf chuyên nghiệp, tương tự DP World Tour với PGA Tour và Sunshine Tour của Nam Phi, hay Asian Tour với LIV Golf League.

ADT hoạt động từ 2010, đến nay ghi nhận chỉ Trần Lê Duy Nhất là nhà vô địch quốc tịch Việt Nam, tại Ciputra Golfpreneur Tournament 2015.

Quốc Huy