Golfer số một thế giới bảo quản cúp thế nào

Dustin Johnson đóng hộp rồi trữ phần lớn cúp PGA Tour và European Tour trong phòng làm việc.

Johnson không trưng bày các chiến tích do gia đình thường "chuyển chỗ ở". Anh đang sống cùng bạn gái Paulina Gretzky và hai con trai.

"Chúng tôi đổi hết căn này đến căn khác trong số nhà riêng, nên tôi không mở hộp dù có nơi ở đến ba năm. Chỉ lấy vài cái ra ngoài thôi", Johnson tiết lộ trên Golf Channel trước khi vào tranh Valspar Championship, lần thứ hai trong 10 năm. Sự kiện PGA Tour này khai cuộc ngày 29/4 trên sân Cooperhead, Florida với quỹ thưởng 6,9 triệu USD. Ở lần dự đầu cách đây hai năm, Johnson đứng T6 chung cuộc.

Dustin Johnson diện Green Jacket và nâng cúp vô địch ở Masters 2020. Ảnh: AP

Johnson sinh năm 1984, đoạt hai major – US Open 2016 và Masters 2020 trong 24 chức vô địch PGA Tour và chín danh hiệu European Tour. Major do Hiệp hội Golf Mỹ tổ chức – US Open là thành tựu đột phá trong sự nghiệp nên phải được trưng bày. "Vâng, tôi chưng trong lồng kính vì muốn nó trông đẹp hơn", Johnson nói.

Hôm 28/4, Johnson ngồi cạnh chiếc cúp Valspar 2021 và trầm trồ: "Đẹp thật. Tôi muốn sở hữu nó. Cái này lên kệ là tuyệt vời". Johnson ẵm Masters hồi tháng 11 năm trước. Bốn tháng sau đó, anh bảo vệ danh hiệu nhưng không qua cắt loại. Còn tính từ đầu năm nay, golfer Mỹ dự bảy sự kiện PGA Tour nhưng chỉ một lần về top 10 – T8 ở Genesis Invitational.

Cách bảo quản Cúp của Johnson khác với Tiger Woods - người thắng 15 major, cùng huyền thoại Sam Snead giữ kỉ lục 82 chức vô địch PGA Tour. "Siêu Hổ" trưng bày 15 cúp major ở vị trí trang trọng trong phòng khách nhà riêng. Đây là thông tin từ Rory McIlroy, hồi tháng 3 đến thăm Woods đang dưỡng thương sau tai nạn gần Los Angeles.

McIlroy kể: "Tôi bảo 'Tài thật! Thế các Cúp khác ở đâu?', Woods trả lời rằng anh ấy không biết. Tôi không tin và hỏi lại, thì anh ấy đáp: 'À! Mẹ tôi giữ vài chiếc, mấy cái để trong văn phòng còn số khác thì ở đâu đó".

Quốc Huy (theo Golf Channel)