Golfer Nguyễn Anh Minh đứng ngoài top 10 APAC

Nhật BảnCú quintuple bogey ở hố 6 vòng cuối khiến golfer nghiệp dư số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh lỡ cơ hội đột phá về vị trí ở Asia – Pacific Amateur Championship 2024.

Asia – Pacific Amateur Championship 2024, giải đấu do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương chủ trì, hạ màn hôm qua. Anh Minh đứng T19 với điểm +1. Đây là kết quả đáng tiếc cho tài năng 17 tuổi, bởi trước đó anh có cơ hội cán đích ít nhất trong top 10.

Anh Minh thi đấu ở Asia – Pacific Amateur Championship 2024 tại Nhật Bản.

Giải có bốn vòng, trên sân par70 thuộc tổ hợp golf Taiheiyo Club Gotemba, cách Tokyo 100 km ở Nhật Bản. Khi bước vào vòng 4, Anh Minh đạt -3, đứng T10. Ngay trên anh là phân khúc T7 lên T1, trải từ điểm -4 đến -9.

Với cục diện này, Anh Minh được kỳ vọng đạt cột mốc mới sau khi về T7 tại kỳ đấu 2023 để trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vào top 10 chung cuộc trong lịch sử APAC.

Hy vọng đó càng được củng cố sau năm hố đầu hôm qua, khi Anh Minh đạt điểm giải -5. Nhưng ngay ở hố 6 par 4, anh hai lần đánh bóng xuống nước dẫn đến mất tổng cộng chín gậy, tương ứng quintuple bogey (đánh hơn 5 gậy so với par).

Sau đó, Anh Minh liên tục giữ par đến hố 10 rồi double bogey tại hố 11 cũng par4, khiến điểm giải xuống +2. Golfer nghiệp dư số một Việt Nam cắt đà rơi điểm trong quãng đường còn lại, thể hiện qua mạch par trước khi birdie hố 18. Nhờ vậy, anh cán đích ở điểm +1.

Ngôi vô địch năm nay thuộc về golfer Trung Quốc Wenyi Ding, 19 tuổi, với điểm -12, cách chỉ một gậy so với người về thứ hai là đồng hương Ziquin Zhou. Năm ngoái, Ding về nhì sau khi thua Jasper Stubbs của Australia ở hố phụ thứ hai.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Hai năm qua, Anh Minh nổi bật trong golf Việt Nam khi ẵm ba cup trên đấu trường chuyên nghiệp VGA Tour do Hiệp hội golf Việt Nam chủ trì, bên cạnh HC đồng cá nhân và HC bạc đồng đội tại SEA Games 32 ở Campuchia hồi tháng 5/2023.

Quốc Huy