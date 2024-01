Golfer nghiệp dư vừa vô địch PGA Tour đáng gờm thế nào

Nick Dunlap - chủ cup mới nhất tại The American Express thuộc PGA Tour, từ bé đã nhiều chiến tích nổi bật trong đó có có 59 gậy cho 18 hố vốn hiếm có trong golf.

Khi chạm mốc 59 gậy cho 18 hố, người chơi ghi điểm -13 trên sân par72, -11 trên sân par70. Kết quả đó, nếu đổi thành birdie, sẽ tương ứng 13 hoặc 11 lần ghi điểm như thế. Xét lịch sử PGA Tour vốn được xem là đỉnh cao trong golf chuyên nghiệp, chỉ 11 golfer đánh 59 gậy trong một vòng đấu. Nhưng Dunlap đã chạm mốc thành tích hiếm này từ khi còn nhỏ. Lớn lên, Dunlap tiếp tục phát huy tài năng. Cách đây sáu ngày, anh về nhất The American Express ở tuổi 20 và đang là sinh viên năm hai, qua đó trở thành golfer nghiệp dư đầu tiên vô địch một giải thuộc PGA Tour trong 33 năm qua.

Nick Dunlap dõi theo cú phát trên hố 4 vòng cuối American Express trên sân Pete Dye ở La Quinta, California, Mỹ ngày 21/1. Ảnh: AP

Thời thơ ấu, nhà Dunlap nằm bên trong sân Greystone tại Birmingham, bang Alabama. Từ đó ra hố 6 cách chỉ 100 yard. Fairway của nó thường xuyên là chỗ cho Dunlap luyện gậy sắt vào ban đêm. Anh tự hình thành niềm đam mê golf và quyết tâm vươn tới golf đỉnh cao, không phải do bố mẹ thúc ép.

Tiến sĩ tâm lý học thể thao Bhrett McCabe, hiện là cố vấn cho Dunlap, ngày xưa là hội viên sân Greystone. Ông đến giờ vẫn nhớ cảnh Dunlap hồi 10 tuổi, hàng ngày đạp xe đến khu tập, lần nào cũng luyện đánh đến tận lúc đóng cửa. Còn Jon Gibbons, cựu trưởng ban huấn luyện golf ở Greystone kể ông nhận nhiều lời phàn nàn, chủ yếu do Dunlap liên tục thắng giải do sân tổ chức. "Nhiều hội viên không muốn Nick tham chiến. Tôi phải bảo thằng bé nghỉ đánh giải", Gibbons kể lại.

Năm 12 tuổi, Dunlap đánh 59 gậy tại một giải đấu ở địa phương, qua đó lên ngôi vô địch và bỏ cách người về nhì 13 gậy.

Trong quá trình Dunlap phát triển tài năng, sân Greystone là tiền đề lý tưởng. Nơi này là "sân nhà" của hơn 12 golfer PGA Tour, là chiến địa của giải major lão tướng, có trụ sở học viện golf Mark Blackburn từng đào tạo nên nhiều ngôi sao ngày nay như Collin Morikawa, Max Homa. Trong môi trường như thế, Dunlap sớm được học hỏi kinh nghiệm cũng như phong cách thi đấu chuẩn mực. Thậm chí Dunlap còn được tiền từ những trận đánh độ với các đàn anh, bậc cha chú đã vào đấu trường golf hạng nhất Mỹ, theo pgatour.com.

Trong các nhân tố hỗ trợ khi Dunlap vừa chớm nở tài golf, Jeff Curl được xem là "người bảo hộ". Curl từng thi đấu trên Korn Ferry Tour - hệ thống hạng Nhì của PGA Tour, nhưng quen biết rộng. Curl đã bồi dưỡng Dunlap kỹ thuật vung gậy để đa dạng hóa quỹ đạo bóng, chiến thuật, kinh nghiệm du đấu và cả những trận cọ xát hàng tuần với giới PGA Tour.

Chính Curl nhiều lần giao Dunlap nhiệm vụ caddie, khi anh đấu Korn Ferry Tour để học trò, khi đó mới 15 tuổi, thêm kinh nghiệm thực chiến. Có lần thầy trò vừa xong vòng đấu dưới trời nóng gần 38 độ C. Xong việc, Curl mệt nhoài, nhưng Dunlap còn sức và tiếp tục chạy bộ hơn 3 km để đến phòng tập gym.

Năm 2021, Dunlap bắt đầu ghi chiến tích nổi bật đầu tiên, khi về nhất US Junior Amateur vốn được xem là giải danh giá cho giới golf trẻ thành tích cao tại Mỹ. Năm ngoái, anh lên ngôi vô địch US Amateur lâu nay mang danh major golf nghiệp dư. Trong lịch sử golf Mỹ, chỉ Tiger Woods và Dunlap vô địch cả giải amateur diện trẻ và mở rộng cho tuổi trưởng thành do Hiệp hội Golf nước này (USGA) chủ trì.

Dunlap nâng cup vô địch US Junior Amateur năm 2021. Ảnh: USGA Museum

Đến ngày 21/1, Dunlap tạo "bom tấn" trên PGA Tour, tại The American Express. Anh là amateur duy nhất trong danh sách đấu, theo suất dành cho nhà tài trợ nhưng ấn định mốc thắng -29. Đây cũng là kỷ lục điểm chung cuộc kể từ khi sự kiện giảm còn bốn vòng đấu gậy thay vì năm vòng từ kỳ khai trương 1960 đến 2012.

Bốn ngày sau chiến tích lịch sử đó, Dunlap tuyên bố lên chuyên nghiệp. "Quyết định đó có vẻ đơn giản nhưng lại khó nhất cho tôi từ trước đến nay. Bởi nó ảnh hưởng nhiều người, nhất là HLV và cả đội golf của trường chứ không chỉ tôi", Dunlap phát biểu rồi khóc khi thông báo thay đổi vị thế.

Trong thời gian Dunlap cân nhắc, đội golf Đại học Alabama là vướng mắc lớn nhất cho anh, vì Dunlap sợ làm họ buồn khi thông báo chia tay ngay giữa mùa giải golf sinh viên toàn nước Mỹ. "Điều đó thật khó nói, vì mọi người sẽ rơi vào thế bị động từ thay đổi của tôi", Dunlap nói thêm về băn khoăn. Nhưng sau những ưu tư đó, Dunlap quyết định lên pro bởi chỉ có như thế anh mới hưởng trọn quyền lợi từ suất đấu toàn phần trên PGA Tour đến hết 2026, khi trở thành chủ cup The American Express 2024.

"Đó là chiếc vé vàng và là giấc mơ của tôi bấy lâu nay. Giờ có cơ hội nên tôi buộc lòng nắm bắt".

Dunlap sẽ khởi sự "tour player" với vị thế thành viên chính thức trên PGA Tour tại Pebble Beach Pro-Am ở California từ ngày 1 đến 4/2. Giải này thuộc diện đặc biệt trong lịch PGA Tour 2024. Còn bộ tứ major năm nay, Dunlap vào được Masters tháng 4, PGA Championship tháng 5, US Open tháng 6. Với major còn lại - The Open vào tháng 7, anh sẽ phải tìm vé đấu qua bảng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR) do quyết định lên pro dẫn đến việc vô hiệu suất đặc cách, lấy được nhờ đoạt cup US Amateur 2023.

Dunlap tuần này đứng thứ 68 OWGR, tăng 4.061 bậc so với tuần trước. Đây là kỷ lục tăng bậc trong lịch sử OWGR với năm ra mắt 1986, xảy ra khi Dunlap vô địch The American Express 2024.

Quốc Huy