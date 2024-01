Golfer nghiệp dư trước cơ hội lịch sử trên PGA Tour

MỹNick Dunlap có cơ hội lớn trở thành golfer nghiệp dư đầu tiên vô địch trên PGA Tour trong 33 năm qua, khi ghi điểm -27 và dẫn ba gậy sau vòng 3 The American Express 2024.

Từ 1945 đến nay, chỉ bảy golfer amateur lên ngôi vô địch một giải thuộc PGA Tour. Phil Mickelson là trường hợp gần nhất, tại Tucson Open 1991 khi mới 20 tuổi.

Hiện tại, Dunlap, cũng ở tuổi 20 tuổi, có cơ hội tái lập chiến tích đó tại The American Express 2024. Giải diễn ra trên ba sân đều loại par72 ở California gồm Laquinta Country Club, Stadium và Nicklaus Course thuộc tổ hợp PGA West.

Dunlap là amateur duy nhất trong danh sách 156 golfer tham chiến ban đầu. Dù vậy, anh tiệm cận đỉnh bảng khi kết thúc vòng 2 trên sân Stadium. Lúc đó, Dunlap đứng T3 với điểm -15, còn vị trí dẫn thuộc về Sam Burns ở mức -17.

Vòng ba hôm 20/1, Dunlap sang sân La Quinta, nâng điểm giải lên -27 nhờ 10 birdie cùng eagle hố 6 từ cú gạt tầm xa.

Dunlap mừng sau một pha ghi điểm ở vòng 3 The American Express ngày 20/1. Ảnh: X / theamexgolf

Burns, đã năm lần vô địch trên PGA Tour, đánh ở Stadium ghi thêm bảy điểm và phải nhường vị trí dẫn cho Dunlap.

Justin Thomas - chủ hai major và 13 cup PGA Tour cũng đánh ở Stadium, thêm 11 điểm nhưng chỉ đứng thứ ba (-23), sau Burns. "Tôi không nghĩ mình sẽ phải cạnh tranh với chàng sinh viên đáng gờm như thế. Đánh 60 gậy thì hãi thật", Thomas cười tươi, khi nhận xét về Dunlap trong chặng áp chót.

Nếu về nhất, Dunlap sẽ không được lĩnh phần vô địch 1,512 triệu USD, do còn diện nghiệp dư. Nhưng trong trường hợp đó, anh sẽ được thẻ đấu toàn phần trên PGA Tour đến hết 2026 một khi lên chuyên nghiệp trong hạn định. Còn nếu vẫn giữ tư cách nghiệp dư, anh chỉ được thi đấu tối đa 12 giải mỗi mùa, đang được PGA Tour gói trong năm hành chính từ 2024.

Tại The American Express kỳ này, Dunlap là trường hợp ngoại lệ bởi sự kiện, thông thường dành tám suất đấu do nhà tài trợ đề cử, nhưng hiếm trao quyền lợi đó cho golfer nghiệp dư.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành giải Pat McCabe nói Dunlap là lựa chọn đúng đắn trong danh sách thi đấu. "Tôi nghĩ các tài năng nổi bật như cậu ấy xứng đáng được cơ hội cạnh tranh với các golfer PGA Tour".

Dunlap đang là sinh viên năm hai, Đại học Alabama. Anh là chủ cup US Amateur 2023 và US Junior Amateur 2021. Trong lịch sử golf Mỹ, chỉ Tiger Woods và Dunlap vô địch cả giải nghiệp dư diện mở rộng và trẻ do Hiệp hội golf nước này chủ trì.

Quốc Huy