Golfer Mỹ ghi hai kỷ lục khi vô địch Ladies European Tour

Alison Lee phá hai cột mốc chuyên môn trên đường vô địch Aramco Team Series ở Saudi Arabia với điểm -29, trên sân par72.

Lee nâng cup vô địch Aramco Team Series trên sân Riyadh Golf Club ngày 29/10. Ảnh: LET

Giải có ba vòng, hạ màn ngày 29/10. Hai ngày đầu, Lee đánh mỗi vòng đều 61 gậy và đạt điểm gộp -22. Thành tích này hơn sáu điểm so với kỷ lục 36 hố được Ladies European Tour (LET) ghi nhận trước đó.

Sang vòng cuối, Lee đánh 65 gậy, và nhờ vậy chạm kỷ lục điểm vô địch -29 trên LET do Gwladys Nocera, người Pháp lập tại Goteborg Masters 2008. Nhưng so với Lee, Nocera đánh nhiều hơn một vòng.

Suốt 54 hố Aramco Team Series vừa qua, Lee có birdie ở 29 hố, còn lại đều par. Hiệu suất ghi điểm này giúp cô hơn á quân Tây Ban Nha Carlota Ciganda tám điểm và trở thành nhà vô địch thứ hai không bogey tại một giải trong lịch sử LET với năm thành lập 1978. Trước Lee là golfer Italy Diana Luna, tại Ladies German Open 2011.

"Tôi không ngờ mình đạt phong độ cao như thế", Lee phát biểu trong lễ nhận cup Aramco Team Series cùng khoản thưởng 71.000 USD. Quỹ thưởng giải ở mức 500.000 USD.

Lee năm nay 28 tuổi, đã qua chín năm đấu golf chuyên nghiệp và chủ yếu theo LPGA Tour Mỹ. Đấu trường này, cô vào từ 2015, đến nay đã qua 151 giải với 19 lần cán đích trong top 10 nhưng chưa lần nào đoạt cup. Hôm 22/10, cô vuột cơ hội ẵm chiếc đầu tiên tại BMW Ladies Championship ở Hàn Quốc. Giải này, Lee đứng T1 với Lee Minjee, ở điểm -16 qua bốn vòng sân par72. Sau đó, Lee thua Minjee ở hố phụ, ngay lượt thứ nhất.

Tuần này, Lee đứng thứ 37 trên bảng golf nữ chuyên nghiệp thế giới (Rolex Rankings).

Quốc Huy