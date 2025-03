Golfer Malaysia vô địch Women's Amateur Asia Pacific

Quảng NamMalaysia lần đầu có nhà vô địch giải nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP), khi Jeneath Wong đăng quang với điểm -18 hôm 9/3.

Vòng cuối giải đấu trên sân Hoiana Shores, Quảng Nam chứng kiến phong độ ấn tượng của những golfer top đầu, khi tất cả đều nỗ lực cho danh hiệu WAAP cùng phần thưởng là vé dự ba giải major. Jeneath Wong giữ đỉnh bảng với cách biệt ba gậy so với nhóm bám đuổi, nhưng chịu sự bám đuổi quyết liệt đến từ các đối thủ, đặc biệt trong những hố cuối vòng bốn.

Các ứng viên vô địch đến từ Hàn Quốc như Soomin Oh, Sumin Hong hay Yunseo Yang đều chơi tốt ở chín đường sau, tạo áp lực lớn lên Wong. Phải nhờ hai birdie ở hai hố cuối, golfer Malaysia mới chiến thắng với cách biệt một gậy. Với năm birdie và hai bogey, Wong đạt điểm -3 ở vòng bốn. Cô kết thúc giải với tổng -18, cân bằng kỷ lục về điểm số tại WAAP Championship với nhà vô địch năm ngoái Wu Chun-wei.

Các caddie chúc mừng Wong (trắng) trên sân Hoiana Shores, Quảng Nam hôm 9/3. Ảnh: R&A

Wong năm nay 20 tuổi, cao 1m55. Cô có biệt danh là Pocket Dynamite, với ý nghĩa là một golfer nhỏ nhắn nhưng giàu sức mạnh. Điểm mạnh của nữ sinh viên năm ba đại học Pepperdine, California là khả năng đưa bóng lên fairway và green ổn định, cùng với những cú gạt chuẩn xác. Nhờ đó, cô chỉ mắc năm bogey qua bốn vòng sân Hoiana Shores và ghi tới 23 birdie.

Ba năm trước, Wong giành HC đồng cá nhân và HC bạc đồng đội tại SEA Games 31 trên sân Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Trong lần trở lại Việt Nam năm 2025, Wong lại có thêm kỷ niệm đẹp với chức vô địch giải đấu danh giá cho các golfer nghiệp dư khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự nghiệp của Wong hứa hẹn thăng tiến mạnh với chiến thắng này, khi cô giành vé dự ba giải major Women’s British Open, Evian Championship và Chevron Championship, cũng như các giải đấu ưu tú khác như Hana Financial Group Championship, ISPS HANDA Women’s Australian Open, Women’s Amateur Championship và giải Nghiệp dư nữ Augusta National.

Việt Nam có sáu golfer dự WAAP Championship, trong đó chỉ có Lê Chúc An qua nhát cắt. Golfer 17 tuổi khép lại giải đấu với tổng điểm even par, xếp T30. Trong ngày đấu cuối, Chúc An có ba birdie và hai birdie, đạt điểm -1.

WAAP Championship được thành lập năm 2018 bởi The Royal & Ancient (R&A) và Liên đoàn golf châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Golf Confederation), nhằm phát hiện các tài năng trẻ và tạo cơ hội cho các tay golf nữ nghiệp dư hàng đầu châu Á vươn ra đấu trường quốc tế. Năm nay, giải được tổ chức lần thứ bảy, và là lần đầu tại Việt Nam.

Nhiều golfer trưởng thành từ WAAP Championship rồi trở thành những nhà vô địch major gần đây, như Yuka Saso, Patty Tavatanakit hay Ayaka Furue. Trong khi đó, Jeeno Thitikul của Thái Lan, người vô địch kỳ giải WAAP đầu tiên năm 2018, thậm chí có lúc lên số một thế giới.

Vy Anh