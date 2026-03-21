Golfer Malaysia thắng Vietnam Masters 2026

Khavish Varadan lên ngôi vô địch Vietnam Masters 2026 sau khi hạ Jazz Janewattananond ở hố phụ thứ hai, trên sân par72 thuộc Royal Long An Golf & Country Club.

Varadan đối đầu với Janewattananond do ngang điểm nhau sau ba vòng đấu gậy. Trong vòng cuối ngày 19/3, Varadan đi trước Janewattananond hai hố, ghi birdie hố chót để độc chiếm đỉnh bảng ở mức -15. Còn golfer Thái ghi liền ba birdie trong bốn hố sau cùng để buộc Varadan vào hố phụ theo thể thức "cái chết bất ngờ" (tính thắng thua theo từng hố).

Khi đánh bại Janewattananond, Varadan ẵm cup Vietnam Masters cùng 17.500 USD. Đây là chiến thắng đầu tiên của Varadan trên đấu trường golf chuyên nghiệp, có bố đồng hành trong suốt tuần dự giải trên sân do huyền thoại Nick Faldo thiết kế.

"Có bố bên cạnh luôn là điều tuyệt vời. Golf thường là môn thể thao đơn độc nên khi được sự hậu thuẫn như thế thật nhiều ý nghĩa", Varadan phát biểu.

Thất bại trước Varadan là điều đáng tiếc cho Janewattananond. Bởi so bề dày kinh nghiệm và thành tích, Janewattananond trội hơn hẳn Varadan, khi đã qua hàng chục giải trên PGA Tour Mỹ và DP World Tour châu Âu, lại bảy lần vô địch trên Asian Tour trong khi đối thủ người Malaysia chưa từng được như thế.

Danh sách dự Vietnam Masters vừa rồi có 133 suất, trong đó Việt Nam được 29 đại diện. Cuộc đua ghi nhận chỉ hai gương mặt trong nhóm Việt Nam, là Nguyễn Nhất Long diện chuyên nghiệp và Nguyễn Tuấn Anh diện nghiệp dư thoát cắt loại theo nguyên tắc lấy top hoặc T50, ở điểm -2 khi kết thúc vòng 2. Vào vòng quyết định, Nhất Long ghi -4 trong khi Tuấn Anh -2. Với thành tích đó, Nhất Long cán đích T3 (-12), còn Tuấn Anh đứng T18 (-9) đồng thời nhận danh hiệu "Amateur xuất sắc".

Vòng đấu hay nhất Vietnam Masters 2026 ở mức 63 gậy (điểm -9), do Alexis Leray, người Pháp thiết lập tại vòng mở màn. Nhưng sau đó, Leray đánh vòng 2 đến 77 gậy rồi lại về T14 (-10) nhờ vòng cuối 66 gậy.

Trong lịch sử giải, vòng đấu ít gậy nhất ở mức 61 gậy, còn thành tích chung cuộc tốt nhất (tính ba vòng) là điểm -18 và tổng gậy 198, đều do Sarut Vongchaisit, người Thái ghi trong hành trình lên ngôi vô địch kỳ đấu 2025 cũng trên sân par72 ở Royal Long An Golf & Country Club.

Vietnam Masters là giải golf chuyên nghiệp lâu đời nhất Việt Nam, ra đời hồi 2017. Từ 2024, sự kiện được đưa vào Asian Development Tour (ADT) nhờ sự hợp tác giữa Hiệp hội Golf Việt Nam và tổ chức chủ quản hệ thống giải golf chuyên nghiệp châu Á, trong đó phân cấp thành ADT hạng nhì liên thông với Asian Tour hạng nhất. ADT hoạt động từ 2010, đến nay ghi nhận chỉ Trần Lê Duy Nhất là nhà vô địch quốc tịch Việt Nam, tại Ciputra Golfpreneur Tournament 2015.

