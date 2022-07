Golfer không bàn tay

MỹBẩm sinh không có đôi tay nhưng Brandon Canesi vẫn đam mê golf, và đang thuộc phân khúc trình độ cao trong chuẩn điểm chấp cho người khuyết tật.

Khi chào đời, Canesi không có bàn tay phải, còn tay trái dị hình với chỉ hai mẩu xương ngón, có thể quặp như càng cua để "gắp" vật bé. Với khiếm khuyết như thế, Canesi phải tì chuôi gậy vào vào nách để đánh bóng. Kiểu swing này đến tự nhiên, khi anh mượn gậy của ông tập chơi hồi 6 tuổi.

Đến với golf, Canesi thuộc "phái Lefty", như Phil Mickelson – cánh phải ra lực còn cánh trái dẫn hướng, hiện đạt handicap 5.6.

Một cú swing của Canesi tại US Adaptive Open Một cú swing của Canesi tại US Adaptive Open.

Anh phải dùng bộ gậy đặc biệt. Trong bộ gậy thông thường, cán driver dài nhất dao động trong tầm 46-48 inch (1 inch = 2,54 cm). Nhưng riêng nhóm gậy gỗ của Canesi, phần cán dài đến 58 inch, còn nhóm sắt đều 56 inch.

Anh vừa được hãng Cobra thiết kế và tặng riêng một bộ. Và với dụng cụ mới, Canesi có thể phát từ 200 đến 220 yard, đánh gậy sắt số 7 được 150 yard, còn pitching wedge thường đạt 100 yard. "Họ đưa tôi đến tổng hành dinh để thử gậy, hoàn chỉnh thiết kế rồi tài trợ thành phẩm, từ đó giúp tôi lên trình độ mới", Canesi kể trên Golfweek hôm 19/7.

Mỗi khi có mục tiêu, anh luôn quyết tâm theo đuổi bằng được. "Không gì có thể ngăn được tôi phấn đấu. Tôi muốn cho mọi người thấy mọi việc đều có cách để hoàn thành".

Canesi nhắc bản thân về quan điểm đó bằng việc xăm "hakuna matata" lên mạn sườn, lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên trong phim hoạt hình "Lion King", bản 1994. Cụm từ đó có nghĩa "không gì rắc rối" trong tiếng Swahili.

Đến nay, Canesi ghi được hai hole-in-one, trong đó cú gần nhất năm 2018 góp phần giúp anh lên chương trình Morning Drive của Golf Channel.

Canesi với bộ gậy Cobra hàng thửa. Ảnh: Golfweek

Ngày 20/7, Canesi cán đích T46 với điểm +45 sau ba vòng US Adaptive Open. Đây là giải golf cho người khuyết tật do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) lần đầu chủ trì, diễn ra trên sân số 6 thuộc Pinehurst Resort ở Bắc Carolina, nơi đã nhiều lần đăng cai major US Open. Chức vô địch nam thuộc về đấu thủ Hàn Quốc Simon Lee, ở điểm -3, trong khi Kim Moore thắng giải nữ ở điểm +16.

Lee, quốc tịch Hàn bị thiểu năng trí tuệ, đạt handicap 3.6. Moore không có chân phải ngay khi chào đời và lớn lên mất thêm một phần chân trái, nhưng đạt handicap 1.4.

US Adaptive Open kỳ khai trương quy tụ 96 đấu thủ tuổi từ 16 đến 80, trong đó 25 golfer từ châu Âu, Canada, Mexico, Hàn Quốc, Nhật, tranh cup cùng huy chương qua ba vòng sân số 6 par72 thuộc Pinehurst Resort từng nhiều lần đăng cai major US Open. Giải có 78 nam và 18 nữ với bốn vị trí phát bóng theo điểm chấp (tối đa 36.4) và nhóm tật nguyền gồm: khuyết chi (một hoặc nhiều chi), khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, thần kinh, đoản thể và "chỉ ở tư thế ngồi".

Quốc Huy