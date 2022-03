Golfer Hàn vọt lên đồng dẫn đầu Lexus Challenge

Vĩnh PhúcNhờ 67 gậy ở vòng 2 ngày 9/3, Park Sang Ho cùng Nguyễn Anh Minh đứng T1 ở điểm -3 sự kiện VGA Tour trên sân Champion par72 trong Tràng An Golf & Country Club.

Park ở đẳng cấp chuyên nghiệp, đạt thành tích cao tại các giải chuyên nghiệp trước khi bùng phát dịch, tính cả lần về nhì ở FLC Vietnam Masters 2019. Anh Minh mới 15 tuổi và còn vị thế nghiệp dư (amateur).

Vòng mở màn Lexus Challenge ngày 8/3, Anh Minh đánh 71 gậy để giữ đỉnh bảng với điểm -1, Park đứng T5 (+2). Sang vòng hai, golfer tuổi teen đánh tốt hơn, với 70 gậy, nhưng phải chia sẻ ngôi đầu với Park. Trong trận thứ hai, Park ghi hai bogey, năm birdie và một eagle, còn Anh Minh ghi tổng cộng sáu birdie nhưng đến bốn bogey. Riêng nửa đầu vòng, Anh Minh ghi ba bogey qua sáu hố.

Park Sang-ho phát bóng trên hố 6 vòng hai Lexus Challenge 2022 ngày 9/3. Ảnh: VGA Tour

Ngay sau Anh Minh và Park là Brian Jung ở điểm even par. Cả ba thuộc nhóm sáu đấu thủ đạt điểm âm vòng 2, bên cạnh Trương Chí Quân - á quân Lexus Challenge 2019, Bean Kim và Lê Hữu Giang. Park âm sâu nhất (-5), Anh Minh, Jung, Chí Quân âm ít nhất (-2). Tuy nhiên, nhờ thành tích này, Chí Quân từ T16 (+5) ngày đầu lên T5 (+3) hôm sau. Cùng -3, nhưng Kim đứng T9 (+6), bỏ cách Hữu Giang hai gậy. Chính Kim dùng gậy sắt số 6 ghi hole-in-one đầu tiên ở Lexus Challenge 2022, tại hố 17 par3, dài 217 yard.

Ngày mở màn, giải ghi nhận chỉ Anh Minh và Nguyễn Thảo My đạt điểm âm. Xong vòng 2, Thảo My vẫn duy trì ngôi đầu bảng Nữ, nhưng điểm giải từ -1 thành +1 do 74 gậy, với hai birdie và bốn bogey. Dù vậy, Thảo My vẫn giữ lợi dẫn bảy gậy so với Khuê Minh. Bảng Nữ gồm 12 đấu thủ, trong đó Khuê Minh thuộc nhóm 6 amateur. Anh Minh và Khuê Minh đều trong tuyển golf tại SEA Games 31.

Thảo My thi đấu trên sân Champion par72 trong Tràng An Golf & Country Club ngày 9/3. Ảnh: VGA Tour

Top 10 bảng Nam sau 36 hố, ngoài Anh Minh còn hai amateur – Lê Khánh Hưng đứng T5 và Đỗ Quang Khánh ở T9 (+6). Bảng Nam có 41 đấu thủ giành quyền đi tiếp khi vạch cắt loại ở điểm +14, trong khi bảng Nữ còn tám đấu thủ với điểm cắt +25.

Lexus Challenge kỳ này là sự kiện đầu mùa khai trương VGA Tour - đấu trường chuyên nghiệp trong nước do Hiệp hội Golf Việt Nam thành lập và chủ quản. Giải theo thể thức đấu gậy 4 vòng, quy tụ 106 nam tranh quỹ thưởng 1,5 tỷ đồng, còn quỹ cho nữ ở mức 100 triệu đồng. Vòng 3 bắt đầu từ 7h30 ngày 10/3.

Quốc Huy