Golfer 16 tuổi đánh bại thần tượng khi lên chuyên nghiệp

Saudi ArabiaChiara Noja, người Đức, hạ thần tượng thời bé Charley Hull ở hố phụ để vô địch cá nhân Team Series Jeddah thuộc Ladies European Tour ngày 12/11.

Trước cuộc đấu tay đôi, bố của Noja đã cho Charley Hull xem một kỷ niệm cách đây sáu năm. "Bố lục điện thoại và đưa Charley xem bức ảnh lưu niệm chụp cùng cô ấy hồi tôi mới 10 tuổi. Cuộc tái ngộ này thật đặc biệt", Noja kể sau khi nhận Cup.

Bức ảnh Noja chụp với Hull cách đây 6 năm. Ảnh: LET

Giải diễn ra trên sân Royal Green, par72, có ba vòng. Noja và Hull cùng cán đích điểm -13, sau đó đấu play-off tại hố 18 par5. Tại đây, Noja thắng đối thủ 26 tuổi người Anh bằng điểm birdie ở lượt thứ hai, đồng thời lần đầu vô địch trên Ladies European Tour (LET).

Đây là kết quả bất ngờ khi Noja mới qua một năm đấu chuyên nghiệp, còn Hull đã giành ba cup LET, hai danh hiệu LPGA Tour, trong đó về nhất chung kết lớn Tour Championship 2016, bên cạnh ba lần nâng Solheim Cup trong năm lần giúp tuyển châu Âu đấu Mỹ.

Noja chưa xong năm cuối bậc trung học tại Dubai, và sắp vào đợt kiểm tra định kỳ. Sang Jeddah, cô còn mang nhầm tài liệu ôn và đùa trước khi vào giải: "Tôi phải thắng tuần này để không phải đến trường". Khi lên ngôi vô địch, Noja lĩnh gần 74.000 USD rồi bảo sẽ ăn bánh mì kẹp thịt và ngủ một giấc thật ngon.

Noja nâng cup vô địch Team Series Jeddah. Ảnh: USA Today

Noja chào đời tại Đức, tập golf từ ba tuổi rồi theo gia đình di cư sang Anh. Năm 12 tuổi, cô đạt trình "scratch golfer" (điểm chấp - handicap 0). Đến tháng 11/2021, Noja bắt đầu thi đấu với tư cách chuyên nghiệp, tại Dubai Moonlight Classic. Cô dự Team Series Jeddah vừa qua theo suất dành cho nhà tài trợ, khi đã sở hữu thẻ đấu toàn thời gian trên LET 2023.

Mùa hiện tại, LET cùng nhà tài trợ danh xưng - Tập đoàn dầu mỏ Aramco - tổ chức Team Series tại Jeddah, Bangkok, London, Sotogrande (Tây Ban Nha), New York. Mỗi chặng đều có quỹ thưởng một triệu USD, diễn ra trong ba ngày, đua thành tích cá nhân lẫn đồng đội. Riêng bảng đồng đội, mỗi nhóm có bốn người, gồm ba chuyên nghiệp và một nghiệp dư. Thành tích chung dựa vào điểm gộp của hai cá nhân đánh tốt nhất mỗi ngày, chốt kết quả ở ngày thứ hai. Trường hợp ngang điểm sẽ được giải quyết bằng đấu gậy hố phụ, mỗi đội cử một đại diện. Tình huống này xảy ra ở Jeddah, với phần thắng thuộc về nhóm do golfer Nam Phi Nicole Garcia dẫn dắt.

Quốc Huy