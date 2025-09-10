Golf Việt Nam bàn chiến lược mở rộng

Hơn 200 chuyên gia trong và ngoài nước bàn về chiến lược mở rộng quy mô, phát triển bộ môn golf, gắn liền du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp tại hội nghị ở Huế, ngày 31/10.

Theo đó, Hội nghị Chủ đầu tư sân golf Việt Nam (Vietnam Golf Course Owners Summit - VNGOS 2025) sẽ diễn ra tại Laguna Lăng Cô Golf Resort, Huế. Sự kiện tập trung bàn về định hướng phát triển bền vững du lịch và kinh tế golf, đặt mục tiêu biến golf thành động lực chiến lược trong hệ sinh thái du lịch quốc gia giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2040.

Ban lãnh đạo 54 họp cùng Ban lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bàn về kế hoạch tổ chức Hội nghị các Chủ đầu tư Sân golf Việt Nam. Ảnh: Công ty 54

Golf hiện nay vừa là môn thể thao, vừa được xem là sản phẩm du lịch cao cấp, thu hút nhóm khách quốc tế có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày. Du lịch golf góp phần thúc đẩy tiêu dùng ở các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí, hội nghị - sự kiện, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu du lịch quốc gia.

VNGOS 2025 dự kiến quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm chủ sân golf, cơ quan quản lý, hiệp hội quốc tế, chuyên gia và tập đoàn du lịch - nghỉ dưỡng. Huyền thoại golf Greg Norman, Đại sứ du lịch Việt Nam giai đoạn 2025-2030, sẽ tham dự cùng đại diện các tập đoàn quản lý sân golf và thương hiệu đối tác như Turfgrass, Sports Turf Solutions, Toro. Sự kiện cũng có sự tham dự của Hiệp hội Chủ sân Golf Tây Ban Nha, Hiệp hội Golf Hàn Quốc, Liên đoàn Công nghiệp Golf châu Á (AGIF)...

Các chủ đề thảo luận xoay quanh chiến lược thu hút khách quốc tế, định vị Việt Nam trên bản đồ golf châu Á, xây dựng tiêu chuẩn phát triển bền vững, lộ trình cho 100 sân golf mới, chính sách ưu đãi đầu tư, mô hình hợp tác công - tư và FDI. Hội nghị cũng dự kiến đặt nền móng thành lập Liên minh Chủ sân Golf Việt Nam. Một nội dung khác là công bố hệ thống tiêu chí đánh giá sân golf trong nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người chơi.

Sự kiện còn giúp Huế được định vị như trung tâm golf chiến lược, gắn kết di sản, nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp trong 5 năm tới. Bên cạnh các phiên thảo luận, chương trình có Gala Dinner, lễ trao giải ngành golf, và giải đấu AGIF Golf Tournament diễn ra ngày 1-2/11 cũng tại Laguna Lăng Cô Golf Resort – sân do Sir Nick Faldo thiết kế, nổi tiếng với sự kết hợp địa hình tự nhiên và yếu tố bền vững.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Huế; Cục Du lịch Quốc gia, Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Huế phối hợp thực hiện; Công ty TNHH 54 Việt Nam triển khai. Đây cũng là hoạt động trọng tâm trong Tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe - Lễ hội Golf Việt Nam, thuộc năm du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Ban tổ chức kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thu hút khách quốc tế có chi tiêu cao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch thể thao của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển golf xanh, hài hòa lợi ích giữa kinh tế, môi trường và cộng đồng địa phương.

Hoài Phương