Golf Việt cán mốc mới tại APAC 2025

UAECán đích T5 với điểm -11, Lê Khánh Hưng nâng vị trí tốt nhất của các đại diện Việt Nam lên hai bậc trong lịch sử giải golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương.

Ở vòng cuối ngày 26/10, trên sân Majlis par72, Khánh Hưng đánh 71 gậy. Anh double bogey ngay hố 1 rồi hai bogey, nhưng cũng ghi được năm birdie.

Khánh Hưng thi đấu ở sân Majlis, thuộc Emirates Golf Club ngày 26/10/2025.

Golfer 17 tuổi đáng ra có thể giành vị trí tốt hơn, nếu không mất phong độ ở vòng 3 - nơi anh đánh 73 gậy và mất vị trí dẫn đầu được thiết lập suốt hai vòng đầu.

Dù vậy, vị trí T5 của Khánh Hưng cũng là dấu mốc đáng nhớ với golf Việt Nam. Trước khi anh góp mặt ở kỳ đấu 2025, APAC đã qua 15 kỳ, trong đó kết quả tốt nhất của các đại diện Việt Nam là T7, do Nguyễn Anh Minh thiết lập năm 2023 trên sân Royal Melbourne.

"Đây là giải đấu lớn. Những ngày qua, tôi đã cố gắng thi đấu hết mình với tư tưởng cởi mở. Những thử thách chuyên môn lẫn tinh thần từ giải này chắc chắn sẽ giúp tôi tiến bộ", Khánh Hưng chia sẻ trước khi APAC 2025 hạ màn.

Khánh Hưng là golfer nổi bật của Việt Nam những năm qua. Anh từng giành HC vàng cá nhân tại SEA Games 32, ở Campuchia năm 2023. Đó là chiếc huy chương đầu tiên cho golf Việt Nam trong lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Sân đấu APAC 2025 là Majlis par72 thuộc Emirates Golf Club. Ở cấp chuyên nghiệp đỉnh cao, đây là "chiến địa" của Dubai Desert Classic hiện nằm trong lịch trình của đấu trường golf hạng nhất châu Âu (DP World Tour). Majlis do Karl Litten thiết kế, hoạt động từ 1988 và từng chứng kiến nhiều huyền thoại như Seve Ballesteros, Ernie Els, Sir Nick Faldo, Tiger Woods, Rory McIlroy lên ngôi.

Giải năm nay khép lại với ngôi vô địch thuộc về Fifa Laopakdee của Thái Lan, sau khi thắng Taisei Nagasaki ở hố phụ thứ ba. Laopakdee đấu tay đôi với Nagasaki do cùng về điểm -15 sau bốn vòng sân Majlis par72.

Đại diện còn lại của Việt Nam tại giải là Nguyễn Đức Sơn, đứng T42 (điểm +7).

Quốc Huy