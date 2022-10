Golf Saudi muốn cùng LIV Golf mở giải major

CEO Golf Saudi Majed Al Sorour tuyên bố sẽ cùng LIV Golf tự mở major nếu đấu thủ Invitational Series bị cấm cửa dự bộ tứ danh giá truyền thống.

"Các major hiện nay đang cùng phe với PGA Tour. Tôi không biết sao lại thế. Nếu họ không cho thành viên của chúng tôi đấu, tôi sẽ mừng và mở các major riêng. Thật lòng, tôi nghĩ tất cả đấu trường golf hiện tại đều được dẫn dắt bởi những anh không hiểu việc", Sorour nói trên New Yorker.

Golf Saudi là tổ chức chuyên trách phát triển golf theo chiến lược từ Quỹ đầu tư công Saudi (PIF). PIF trong khi đó hậu thuẫn tài chính cho LIV Golf Investments - doanh nghiệp chủ quản và vận hành Invitational Series.

Đấu thủ từ LIV Golf Invitational Series nhiều khả năng không được dự các major trong năm 2023. Ảnh: Reuters

Quỹ mỗi giải thông lệ trên Invitational Series đang ở mức 25 triệu USD. Nếu mở major riêng, tiền thưởng nhiều khả năng sẽ được nâng lên đáng kể để xứng tầm.

Nhưng việc đạt vị thế danh giá chính thức trong giới golf quốc tế không đơn giản. PGA Tour tách khỏi Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (PGAA) từ 1968. Đến 1974, PGA Tour mở giải đinh The Players với quỹ thưởng cao nhất đấu trường cho các ngôi sao hàng đầu và muốn biến sự kiện này thành major thứ năm. Dù vậy, sau 48 năm tranh luận trong giới chuyên môn, đến nay, The Players vẫn chưa thể đồng đẳng với nhóm major truyền thống, gồm The Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Các tổ chức chủ quản nhóm major truyền thống gồm Augusta National (Masters), PGAA (PGA Championship), Hiệp hội Golf Mỹ (US Open) và Royal & Ancient (The Open). Năm 2022, bốn giải này chưa cấm golfer từ Invitational Series, nhưng dự kiến sửa tiêu chí nhận đấu thủ từ năm sau, theo hướng gắt gao hơn, nhất là mục "top 50 bảng golf chuyên nghiệp thế giới".

Cửa này lại đang hẹp dần đối với thành viên LIV Golf khi họ đang rớt dần bậc OWGR vì không thể kiếm điểm OWGR trong lúc Invitational Series chưa được công nhận trên hệ thống. Việc xét duyệt dự kiến mất ít nhất hai năm, trong đó quyết định thuộc về Ban quản trị gồm đại diện bốn tổ chức nắm major, PGA Tour cùng đồng minh DP World Tour và Liên đoàn các Hiệp hội golf chuyên nghiệp quốc tế.

Ngoài chức danh CEO Golf Saudi, Sorour cũng giữ ghế Giám đốc điều hành LIV Golf Investments. Hơn nữa, Sorour cũng là bạn thân của Yasir Al-Rumayyan – lãnh đạo cao nhất PIF. Quỹ này đang nắm khối tài sản ròng hơn 650 tỷ USD.

Tháng 2/2022, Phil Mickelson, dù cổ động Invitational Series, lại nhận xét người Saudi là những đối tác đáng sợ và dẫn những chuyện xấu về nhân quyền ở nước này. Vụ việc khiến nhiều ngôi sao đã hứa về Invitational Series đổi ý và đấu trường này vỡ kế hoạch khai trương. Tuy nhiên, Al-Rumayyan bảo Sorour phải thực hiện bằng được.

"Tôi gọi sếp và báo ‘nhiều người bỏ đi quá. Ông còn muốn làm tiếp hay thôi’. Ông ấy bảo cứ lấy 10 tay có sẵn, thêm những gương mặt tiềm năng nhất, cộng hai ta rồi tất cả tranh quỹ thưởng 25 triệu USD", Sorour kể trên New Yorker. Và sau những dàn xếp chưa được tiết lộ, Invitational Series ra mắt vào tháng 6, đến nay chiêu mộ được 30 đấu thủ từ PGA Tour, tính cả Mickelson.

