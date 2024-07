Golf Nhật Bản thêm đại diện vô địch major

Ayaka Furue, với mốc thắng -19 tại Evian Championship 2024, trở thành golfer Nhật thứ năm đăng quang trong các major nam và nữ.

Hệ thống major golf thế giới có Masters, PGA Championship, US Open và The Open cho nam, còn nhóm giải đồng đẳng cho nữ gồm Chevron Championship, Women’s PGA Championship, US Women’s Open Mỹ và Women’s British Open.

Trong lịch sử các giải danh giá này, các golfer Nhật đã lên ngôi vô địch gồm Hisako Higuchi (Women’s PGA Championship 1977), Hinako Shibuno (Women’s British Open Anh 2019), Hideki Matsuyama (Masters 2021), Yuka Saso (US Women’s Open 2024) và Ayaka Furue tại Evian Championship 2024 hôm 14/7.

Tại major nữ vừa qua, Furue ẵm cup và 1,2 triệu USD nhờ màn bứt phá điểm ấn tượng trong năm hố cuối, trên sân par71 ở miền đông nam Pháp.

Furue nâng cup vô địch Evian Championship 2024

Furue thích loạt phim "Star Wars", nhất là lời thoại "May the Force be with you" với ý nghĩa chúc may mắn. "Tôi tâm đắc câu đó và lấy nó làm niềm tin từ hố 15", Furue chia sẻ sau giải.

Đối chiếu thực tế, đó là "thần chú" cho cô thêm lực đẩy điểm trong quãng kết Evian Championship vừa qua. Đoạn đó, cô ghi mạch ba birdie, giữ par hố 17 và eagle hố 18 par5.

Kết quả hố đích đến từ sự mạnh dạn của Furue trong tình huống đứng T1 với điểm giải -17 bên cạnh golfer Australia Stephanie Kyriacou sau khi phát hố 18. Xong cú nhập hố, bóng của Furue trên fairway, còn Kyriacou vào đám cỏ rough rậm rạp. Cú thứ hai cách mục tiêu 180 yard, có bẫy nước trước green nhưng Furue không ngại, chọn gậy sắt số 6 và đánh thẳng tay.

Quyết định mạo hiểm này dẫn đến khoảnh khắc thót tim, khi bóng vừa đủ qua bẫy nhưng sau đó lăn đến cách lỗ tầm ba mét để đương sự có cơ hội eagle.

Trong khi đó, Kyriacou vào green ở cú thứ ba với khả năng birdie. Cả hai đều dứt điểm chính xác trong đó Furue gạt vào trước và lên ngôi vô địch.

Cú gạt giúp Furue vô địch Evian Championship Cú gạt giúp Furue vô địch Evian Championship.

Kyriacou gạt vào sau và về nhì với điểm -18 cùng khoản thưởng 731.723 USD. Vị trí thứ ba và 530.800 USD thuộc về golfer Thái Patty Tavatakit, nhờ eagle hố 18 và qua đó cán đích -17.

Furue năm nay 24 tuổi. Cô tập golf từ ba tuổi, đấu chuyên nghiệp từ 2019, vào LPGA Tour từ 2022. Evian Championship 2024 là danh hiệu thứ hai cho Furue trên đấu trường golf nữ hạng nhất Mỹ, trước đó tại Women’s Scottish Open.

Quốc Huy