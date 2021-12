Golf Mỹ có lãnh đạo da màu đầu tiên

MỹFred Perpall, 47 tuổi sẽ là Chủ tịch gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) từ 1894.

USGA thông báo bổ nhiệm Perpall hôm 9/12. Ông sẽ bắt đầu chức vụ mới vào năm 2023, sau khi Stu Francis mãn nhiệm. Francis giữ ghế Chủ tịch từ năm trước.

Francis và Perpall đều trong Ban Chấp hành USGA, gồm 15 thành viên. Tất cả đều làm việc trên tinh thần tự nguyện với nhiệm vụ khái quát chiến lược phát triển và tài chính cho Ban quản trị và chính sách.

Hai năm qua, Perpall là thành viên Ban chấp hành, phụ trách mảng giải đấu và quản lý golf nghiệp dư trình độ cao.

Fred Perpall phát biểu tại họp báo hồi tháng Tám thông báo hợp tác bền vững giữa USGA với hai CLB golf Oakmont Country, Merion Golf. Ảnh: Golf Digest

Từ nay đến khi chính thức nhậm chức, Perpall sẽ là cấp phó của Francis, với chức danh "Chủ tịch đắc cử". USGA tạo ghế này từ 2019 cho quá trình chuyển giao quyền lực và công việc chuyên môn cấp chủ tịch. Trong cơ cấu lãnh đạo USGA, vị trí CEO được cho là quyền lực nhất, đang thuộc về Mike Whan – Cựu đặc phái viên LPGA Tour.

Perpall gốc Bahamas, vào tuyển bóng rổ quốc gia hồi 1994. Ông đang là CEO Beck Group chuyên về quy hoạch kiến trúc, thiết kế-xây dựng- tư vấn bất động sản. Bất chấp năm 2020 bùng phát Covid-19, doanh thu tập đoàn này vẫn đạt 1,45 tỷ USD. Perpall tốt nghiệp ngành Quản trị cao cấp thuộc Trường Harvard.

USGA cùng Royal & Ancient ra luật chơi và phát triển golf thế giới. Cơ quan chủ trì 15 giải, tính cả major US Open, nam nữ, lão tướng, nghiệp dư. Năm tới, họ triển khai "major cho người khuyết tật" – US Adaptive Open qua 54 hố vào tháng 7, nhận đấu thủ Mỹ lẫn quốc tế. Đây là dự án được USGA phát triển từ 2017.

Tổng doanh thu 2019 của USGA đạt 211 triệu USD, riêng US Open nam đạt 165 triệu USD trong đó chi phí tổ chức 80 triệu USD. Phần còn lại, USGA tái đầu tư, tính cả 25 triệu USD cho các giải dấu chính thức, 10 triệu USD cho hoạt động phát triển sân golf bền vững và 25 triệu USD cho các chương trình phát triển phong trào như LPGA-USGA Girls Golf và The First Tee.

Quốc Huy