Golf Hàn trước mốc 200 danh hiệu LPGA Tour

Hàn QuốcCác golfer Hàn Quốc có thể đạt 200 chức vô địch đấu trường golf nữ hạng Nhất Mỹ nếu đoạt BMW Ladies Championship từ 21/10 đến 24/10 ở Busan.

Giải diễn ra trên sân LPGA International Busan par72 với 84 golfer tranh quỹ thưởng hai triệu USD.

Golf Hàn đang rộng cửa chạm mốc 200 danh hiệu LPGA Tour, vì cả sự kiện có 49 đại diện bản xứ, trong đó Ko Jin Young là ứng viên sáng giá nhất. Ko đang đứng thứ hai thế giới (Rolex Rankings) và ẵm ba chức vô địch qua sáu sự kiện gần đây.

Xong vòng đầu, An Na Rin giữ đỉnh bảng ở điểm -8. Sau An là tám đồng hương trong 14 đấu thủ từ T2 (điểm -7) đến T8 (-5) trong khi Ko mới -1. Do 71 gậy trong trận mở màn, Ko kết thúc mạch 14 vòng trong tầm 60 gậy – kỷ lục do danh thủ Thuỵ Điển Annika Sorenstam lập hồi 2005.

An Na Rin đang dẫn đầu cuộc đua sau vòng một. Ảnh: LPGA Tour

LPGA Tour thành lập từ 1950, đến nay ghi nhận 48 nhà vô địch từ xứ kim chi.

Trong nhóm này, Park In-bee thắng nhiều nhất – 21 danh hiệu, tính cả bảy major, còn Ku Ok-Hee mở màn hồi 1988. Năm này, Park mới ra đời.

Tuy nhiên, giới chuyên môn thừa nhận Pak Se Ri, sinh năm 1977, là nguồn cảm hứng tập và phấn đấu lên đỉnh cao cho golf nữ Hàn Quốc khi ẵm US Open 1998, sau 20 hố phụ với đấu thủ nghiệp dư Jenny Chuasiriporn. Đó là major đầu của Pak trong năm danh hiệu đồng đẳng về sau. Cả sự nghiệp, cô đăng quang LPGA Tour 25 lần. Hồi 1998, Pak là đấu thủ Hàn duy nhất ở LPGA Tour còn năm nay đến 25 đại diện.

Rolex Rankings ra đời từ 2006, ghi nhận năm gương mặt Hàn giữ ngôi đầu, trong đó Park tại vị lâu nhất – tổng cộng 106 tuần, còn Ko tích luỹ 104 tuần. Ko kết thúc chuỗi 92 tuần giữ đỉnh, khi Nelly Korda thắng Women’s PGA Championship hồi cuối tháng Sáu. Top 4 Rolex Rankings tính từ đỉnh hiện gồm Korda, Ko, Park và Kim Sei Young.

Quốc Huy