Golf Hà Nội thắng lớn ở Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022

Các đại diện thủ đô đoạt huy chương ở cả bốn nội dung môn golf, trong đó Nguyễn Thảo My lấy HC vàng đơn nữ trên sân golf Tuần Châu par72, Quảng Ninh.

Ngoài HC vàng về tay Thảo My, đoàn Hà Nội còn Lê Chúc An đứng nhì đơn nữ, Nguyễn Quang Trí lĩnh bạc và Nguyễn Anh Minh nhận đồng đơn nam. Nội dung đồng đội, họ cũng đoạt vàng nam và đứng hạng 3 nữ.

Các golfer nam Hà Nội nhận HC vàng đồng đội nam. Ảnh: VGA

Thảo My cán đích ở điểm +6, bỏ cách Chúc An 4 gậy, cách trên 9 gậy so với HC đồng Nguyễn Thị Vân Anh của Hải Phòng. Trong khi đó, Quang Trí và Anh Minh cùng điểm chung cuộc +5 với đại diện Quảng Ninh Đỗ Hồng Giang. Cả ba đấu hố phụ, trong đó Hồng Giang thắng ở lượt thứ hai để lấy HC vàng. Quang Trí đứng trên Anh Minh nhờ hơn thành tích 9 hố cuối.

Trong các đấu thủ đoạt huy chương cá nhân, chỉ Hồng Giang và Vân Anh thuộc diện chuyên nghiệp (pro), còn lại đều nghiệp dư (amateur).

Môn golf Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 13 đến 16/12, trong đó hai ngày đầu cho nội dung đấu gậy (stroke play) cá nhân nam và nữ. Xong phần này, Ban tổ chức căn cứ điểm gộp tốt nhất của đại diện các đoàn ở bảng cá nhân để chọn tám đội vào đua thành tích nhóm theo thể thức đấu hố (match play) loại trực tiếp.

Hà Nội với đại diện Trần Lê Duy Nhất, Anh Minh, Quang Trí vào chung kết nam với Nghệ An - Trần Lưu Sơn, Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Minh Tuấn và thắng cả ba trận, trong khi đội nữ - Yến Vi, Chúc An cũng toàn thắng ở thế áp đảo khi đối đầu với Nguyễn Thị Ngọc Dung và Đặng Thị Thanh Diễm của TP HCM trong trận tranh HC đồng.

Ngày cuối giải ghi nhận hai màn playoff quyết định màu huy chương đồng đội. Ở nội dung đồng đội nam, TP HCM - với Tăng Nhơn Phú, Trần Lam, Khánh Hưng - lấy HC đồng khi gặp Long An - với Nguyễn Tuấn Kiệt, Đỗ Quang Khánh, Phạm Quốc Phương. Trong khi đó, Hải Phòng - với Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Vân Anh - đoạt HC vàng đồng đội nữ trước Bà Rịa - Vũng Tàu với Lê Nguyễn Minh Anh và Ngô Bảo Nghi.

Nhóm chuyên nghiệp tham gia phân định huy chương gồm Duy Nhất, Hữu Quyết, Nhơn Phú, Tuấn Kiệt, Lưu Sơn ở nam, và Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Vân Anh và Bảo Nghi ở nữ.

Môn golf Đại hội TDTT Toàn quốc năm nay có 11 đoàn thi đấu, tổng cộng 41 nam, 18 nữ.

Kỳ trước được tổ chức hồi 2018 trên sân King par72 thuộc BRG Kings Island Golf Resort ở Đồng Mô, Hà Nội.

Khi đó, Duy Nhất cũng khoác áo đoàn Hà Nội và mang về chiếc HC vàng cá nhân, còn đồng đội Thảo My lấy HC vàng đơn nữ. Cả hai sau đó giúp đội nhà về nhất đồng đội nam lẫn nữ.

Quốc Huy