Gojek Việt Nam được bình chọn là 'Siêu ứng dụng mới tốt nhất'

Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu Global Brands Magazine bình chọn Gojek Việt Nam là "Siêu ứng dụng mới tốt nhất" (Best new all-in-one super app in Vietnam) năm 2021.