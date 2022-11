Gojek hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp vừa, nhỏ phục hồi kinh tế

Gojek triển khai dự án "Quán nhỏ vượt sóng to" từ 1/11 nhằm hỗ trợ các cửa hàng vừa, nhỏ và siêu nhỏ chuyển đối số, nhất là các cửa hàng do phụ nữ làm chủ.

Thông qua dự án này, hàng chục nghìn cửa hàng vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam sẽ có thể truy cập vào một thư viện thông tin miễn phí bao gồm các kiến thức, kỹ năng và công cụ về tài chính và công nghệ, nhằm giúp họ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh trực tuyến trong lĩnh vực ẩm thực.

Với các nội dung như cách xác định khách hàng mục tiêu, chính sách định giá, phương pháp quản lý nguyên vật liệu, marketing, quy trình đóng gói, giao hàng..., thư viện trực tuyến của Gojek có thể coi là một thư viện tổng hợp dành riêng cho các cửa hàng kinh doanh ẩm thực. Bên cạnh đó, trang thông tin này còn truyền cảm hứng cho người dùng với những câu chuyện thành công của các cửa hàng kinh doanh vừa, nhỏ và siêu nhỏ đã mở rộng và phát triển nhờ vào việc số hoá.

Đồng thời, Gojek cũng hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM nâng cao kỹ năng cho 200 phụ nữ đang làm chủ các cửa hàng vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nhằm giúp họ tận dụng thương mại điện tử để tiếp cận các cơ hội thu nhập mới, giảm bớt rào cản liên quan đến tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Gojek sẽ cùng với các đối tác đào tạo kỹ năng kinh doanh cho các học viên, tập trung vào các chủ đề lập kế hoạch tài chính, quản lý kinh doanh và cách vận hành một cửa hàng trực tuyến. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên có thể tự xây dựng một cửa hàng kinh doanh ẩm thực của riêng họ trên GoFood - nền tảng giao đồ ăn trực tuyến của Gojek, để họ có thể tiếp cận hàng triệu người đang sử dụng ứng dụng Gojek tại Việt Nam. Gojek sẽ góp phần thúc đẩy hành trình kinh doanh trực tuyến của các cửa hàng này thông qua các chương trình hỗ trợ dành riêng cho từng cửa hàng, các hoạt động truyền thông tiếp thị cùng các đãi ngộ về phí dịch vụ.

Lễ ký kết hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM và Gojek Việt Nam diễn ra hôm 1/11 tại TP HCM. Ảnh: Gojek

Ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam cho rằng những bất ổn về kinh tế sau đại dịch đang tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp truyền thống này cần nhanh chóng chuyển mình để trở thành một doanh nghiệp số thì mới có thể thích nghi được với những thay đổi trong hành vi cũng như thói quen mua hàng của người tiêu dùng. Việc chuyển đổi số không chỉ liên quan đến công nghệ, mà còn cần cả kiến thức và kỹ năng.

"Thông qua sáng kiến lần này, chúng tôi mong muốn trao quyền cho các chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ, để họ có thể tận dụng và hưởng lợi từ việc tiếp cận nền kinh tế kỹ thuật số, với mục tiêu cuối cùng là tăng các cơ hội thu nhập. Điều này cũng phù hợp với cam kết của Gojek trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ thông qua các công cụ, giải pháp và khả năng tiếp cận, nhằm tạo điều kiện cho họ có thể phát triển doanh nghiệp một cách bền vững", ông Đức nói.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM cho biết, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình nhưng còn gặp không ít rào cản trong quá trình chuyển đổi số. Do vậy, các giải pháp hỗ trợ toàn diện để giúp họ có thể thích ứng nhanh với bối cảnh mới khi nền kinh tế đang phục hồi là hết sức cần thiết.

"Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Gojek trong việc hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh ăn uống có thể từng bước chuyển đổi số để tiến tới cải thiện sinh kế. Việc hợp tác với Gojek sẽ là nền tảng cho các dự án trong tương lai, giúp tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng nói chung và cho các chị em phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nói riêng", bà Hoa nói.

"Quán nhỏ vượt sóng to" là dự án tiếp theo trong chiến dịch "Để không ai bị bỏ lại phía sau" do Gojek Việt Nam đã thực hiện được 2 mùa vào năm 2020 và 2021. Trong chiến dịch này, Gojek đã tổ chức các buổi đào tạo và tư vấn cho gần một trăm cửa hàng kinh doanh ăn uống, hỗ trợ họ khởi nghiệp và phát triển hoạt động kinh doanh ẩm thực trực tuyến trên nền tảng GoFood. Trong năm 2022, Chương trình CafeTek của Đài truyền hình TP HCM (CafeTek HTV) tiếp tục đồng hành cùng dự án "Quán nhỏ vượt sóng to". Ngoài ra, công ty Xiaomi cũng sẽ tham gia dự án dưới hình thức tặng điện thoại thông minh và đào tạo, hướng dẫn các học viên sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh món ăn.

Ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam phát biểu tại buổi lễ khởi động dự án Quán nhỏ vượt sóng to hôm 1/11. Ảnh: Gojek

Nhà báo Ngô Trần Thịnh - Chủ nhiệm sản xuất chương trình "Cuộc sống tương lai Cafetek" - Ban Thời sự - Đài Truyền hình TP HCM chia sẻ: "Đồng hành cùng Gojek và các đối tác của Gojek trong suốt hai mùa trước của chiến dịch 'Để không ai bị bỏ lại phía sau', chúng tôi vô cùng cảm động và tự hào khi được chứng kiến hàng trăm cá nhân khởi nghiệp thành công từ căn bếp gia đình sau khi được tham gia tập huấn và hỗ trợ chuyển dịch lên bán hàng trực tuyến trên GoFood của Gojek".

Khi tham gia đồng hành cùng mùa 3 của chiến dịch với tên gọi "Quán nhỏ vượt sóng to", Cafetek HTV mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người phụ nữ Việt Nam, để họ có thể sẵn sàng làm chủ công nghệ, làm chủ hoạt động kinh doanh và làm chủ cuộc đời.

Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chiếm 98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp 45% GDP quốc gia, nhưng 90% chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 và đang cần được hỗ trợ, theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Với nền kinh tế số của Việt Nam dự kiến đạt 220 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào năm 2030 (như báo cáo "e-Conomy SEA 2021 - Nền Kinh tế số Đông Nam Á - Tiếng gầm thập kỷ 20: Thập kỷ Kỹ thuật số Đông Nam Á" do Google, Temasek và Bain & Company thực hiện), việc số hóa là vô cùng cần thiết để nhóm này có thể sớm phục hồi.

Ông Phùng Tuấn Đức chia sẻ thêm, việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ là một trong những hoạt động cốt lõi của Gojek. Tại Việt Nam, Gojek đã và đang tạo điều kiện để hàng chục nghìn đối tác kinh doanh - trong đó có tới 90% là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ - phát triển và tăng trưởng trực tuyến thông qua việc kết nối họ với hàng triệu người dùng trên ứng dụng Gojek. "Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua chiến dịch này, những nỗ lực của Gojek sẽ giúp các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ duy trì hoạt động kinh doanh một cách bền vững, từ đó đóng góp vào quá trình phục hồi nền kinh tế", ông Tuấn nói.

GoFood của Gojek là một trong những nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người dùng với hàng chục nghìn nhà hàng, cung cấp hàng triệu món ăn, thức uống cho nhu cầu hàng ngày của người dân.

Diệp Chi