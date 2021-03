Gợi ý trang sức làm quà 8/3 cho phái đẹp

Bộ trang sức bạc Circle Like gồm nhẫn, bông tai và dây chuyền, làm từ chất liệu bạc 925. Thiết kế hình dáng mặt dây chuyền và bông tai giống nhau tạo sự tương đồng. Trong khi nhẫn có thiết kế trang nhã theo chiều ngang, gồm hai viên đá nhỏ kẹp giữa một viên đá to. Bộ trang sức có tổng cộng 9 viên đá CZ, bốn viên to và năm viên nhỏ. Bộ sản phẩm có giá 699.000 đồng, giảm 20% so với giá gốc.