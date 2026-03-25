Gợi ý tối ưu chi phí, tránh lừa đảo khi du lịch hè

Để tiết kiệm chi phí và tối ưu trải nghiệm cao điểm hè, Lavia Travel gợi ý du khách nên có kế hoạch sớm và chọn lịch trình linh hoạt.

Vào hè, giá vé máy bay và phòng khách sạn thường ghi nhận mức tăng phổ biến từ 15% đến 40% so với ngày thường. Tại nhiều điểm đến nổi tiếng, tình trạng kín phòng thường xuyên diễn ra vào các dịp cuối tuần. Do đó, việc chủ động lên kế hoạch từ sớm được xem là giải pháp hiệu quả để kiểm soát chi phí.

Theo ghi nhận từ công ty lữ hành Lavia Travel, phần lớn khách hàng hiện nay có xu hướng chốt dịch vụ trước ngày khởi hành từ 4 đến 6 tuần nhằm đảm bảo quỹ phòng và có mức giá vé tốt nhất.

Đội ngũ nhân sự Lavia Travel. Ảnh: Lavia Travel

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhu cầu du lịch tăng cao vào mùa hè, thị trường cũng xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo đơn vị du lịch để tư vấn và yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc. Đại diện Lavia Travel cho biết. doanh nghiệp từng tiếp nhận các trường hợp khách hàng liên hệ xác minh thông tin khi gặp phải các fanpage hoặc tài khoản sử dụng tên gọi, hình ảnh tương tự các thương hiệu du lịch uy tín.

"Việc khách hàng chủ động kiểm tra thông tin trước khi giao dịch là rất cần thiết, đặc biệt trong mùa cao điểm", đại diện doanh nghiệp khuyến nghị.

Ông Trần Xuân Trọng, người sáng lập Lavia Travel, cho biết dịp hè là giai đoạn khách tăng mạnh nhất, trong đó tệp khách gia đình chiếm tới gần 60% tổng lượng đặt dịch vụ tại đơn vị. "Nhóm khách này thường ưu tiên các điểm nghỉ dưỡng, yêu cầu lịch trình nhẹ nhàng, dịch vụ trọn gói nhằm tối ưu thời gian thư giãn. Nắm bắt tâm lý này, chúng tôi đang đẩy mạnh hệ sinh thái sản phẩm từ các tuyến trong nước, quốc tế cho đến các hành trình thiết kế riêng", ông Trọng nói.

Đoàn khách tham gia tour tham quan Ninh Bình của Lavia Travel. Ảnh: Lavia Travel

Để đón đầu nhu cầu thị trường, Lavia Travel lên phương án giữ quỹ phòng, vé máy bay từ sớm. Việc hợp tác chặt chẽ với đối tác cung ứng giúp doanh nghiệp duy trì mức giá cạnh tranh. Thay vì rập khuôn, các sản phẩm được mở rộng dưới dạng combo vé và khách sạn, tour nghỉ dưỡng cao cấp hoặc lịch trình linh hoạt cho từng nhóm khách như cặp đôi, hội nhóm hay đoàn doanh nghiệp.

"Thị trường ghi nhận sự lên ngôi của các xu hướng xê dịch mới, điển hình là du lịch chậm, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và du lịch xanh", đại diện Lavia Travel cho biết thêm.

Đại diện Lavia Travel cũng khuyến nghị du khách nên dành thời gian tìm hiểu thông tin điểm đến, thời tiết và văn hóa bản địa. đồng thời ưu tiên lựa chọn đơn vị uy tín, có quy trình rõ ràng. Du khách nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch đặt cọc để tránh rủi ro không đáng có, đảm bảo một kỳ nghỉ trọn vẹn trong mùa cao điểm.

Thanh Thư