Gợi ý sách của Haruki Murakami cho người mới bắt đầu

Chuyên gia của The Guardian đề xuất các cách đọc cho người mới biết và muốn tìm hiểu về tiểu thuyết gia Nhật Haruki Murakami.

Haruki Murakami là tiểu thuyết gia có sách bán chạy nhất Nhật Bản đương thời. Ông bắt đầu viết ở tuổi 30, trở thành hiện tượng văn học vào năm 1987 khi cuốn tiểu thuyết thứ năm Rừng Nauy ra mắt. Thế giới truyện pha trộn giữa thực tế và huyền ảo mang lại cho ông lượng người hâm mộ đông đảo, tên ông thường nổi lên như một ứng viên cho các mùa giải thưởng Nobel Văn học.

Nhà văn Haruki Murakami.

Cho người mới bắt đầu muốn bước vào thế giới Haruki Murakami

Tiểu thuyết của Murakami có thể được chia thành hai loại: Kỳ ảo và hiện thực, nhiều cuốn nằm ở giữa hai thể loại ấy. Được xuất bản năm 1987, Rừng Na Uy thiếu đi một thế giới khác, kỳ lạ, vốn đã trở thành đặc trưng trong phần lớn tác phẩm nổi tiếng nhất của Murakami. Thay vào đó, cuốn tiểu thuyết là một hồi ức đơn giản về tình yêu tuổi trẻ. Hạ cánh trên một đường băng ở Đức, người kể chuyện Toru Watanabe nghe bài hát nổi tiếng của The Beatles và được đưa trở lại những ngày còn học đại học, những mối tình đầy sóng gió với hai cô gái khác nhau. Hoài niệm và ngọt ngào, Rừng Na Uy là cuốn tiểu thuyết dễ tiếp cận nhất của Murakami và là cuốn sách biến tác giả thành một ngôi sao văn học.

Nhiều sách của Haruki Murakami đã phát hành trong nước, thu hút bạn đọc.

Gợi ý nếu bạn chỉ muốn đọc một cuốn của Murakami

Biên niên ký chim vặn dây cót là đỉnh cao của Murakami, ở đó có nhiều chi tiết trở thành đặc trưng trong sáng tác của ông (Những người phụ nữ bí ẩn, những con mèo biến mất, tình dục qua điện thoại, mì spaghetti).

Toru Okada, người ngoài 30 tuổi thất nghiệp, đang tìm kiếm con mèo mất tích, sau đó người vợ cũng mất tích khi anh mộng du trong một cuộc rượt đuổi với những sự kiện ngày càng kỳ quái. Anh tuyên bố: "Cách tốt nhất để suy nghĩ về thực tại là "càng xa nó càng tốt".

Biên niên ký chim vặn dây cót trở thành một câu chuyện về lịch sử Nhật Bản, những bí ẩn kỳ quái, vô thức và những biểu tượng, suy luận đôi khi bị đánh lạc hướng. Trừu tượng, gây tức giận và khôi hài là điểm lôi cuốn nhất của Murakami.

Dành cho người đọc đang vội

Nếu bạn muốn làm một bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, hãy chuyển thể một truyện ngắn của Murakami. Bộ phim kinh dị Hàn Quốc Burning lấy câu chuyện Barn burning (Đốt nhà kho) của Murakami làm nền tảng. Gần đây, Ryūsuke Hamaguchi cũng giành được giải Oscar cho tác phẩm chuyển thể Drive my car.

Một số cách kể chuyện hay nhất của Murakami có thể được tìm thấy trong các tiểu vũ trụ của ông. Sleep (Giấc ngủ), đăng trên tờ New Yorker năm 1992 và nằm trong tuyển tập truyện ngắn The Elephant vanishes (Con voi biến mất), là lần đầu tiên Murakami viết từ góc nhìn của một người phụ nữ. Nhân vật chính của truyện là một người vợ nội trợ mắc chứng mất ngủ. Ở thế giới khác hẳn ban ngày, người phụ nữ có thể soi xét lại gia đình, bản thân, hay thậm chí nghĩ về ý nghĩa của cái chết. Sleep là một câu chuyện xuất sắc sử dụng sự tối tăm của màn đêm để gợi lên cảm giác bất an khi là phụ nữ trong một xã hội gia trưởng.

Hồi ký

Tiểu sử của Murakami có thể trở thành cốt truyện cho một trong những nhân vật chính của ông. Tác giả từng điều hành một câu lạc bộ nhạc jazz, bước sang tuổi 30, bỏ việc để trở thành một nhà văn. Sau đó, ông trở thành một tác giả best-seller. Cuốn hồi ký mỏng của Murakami - Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ- cung cấp một cái nhìn sâu sắc về quá trình luyện tập sáng tạo siêng năng của ông.

Ông giải thích: "Hầu hết những gì tôi biết về viết lách, tôi đều học được thông qua việc chạy bộ hàng ngày". Nghiêm túc thực hiện việc chạy ở độ tuổi 30, Murakami chiêm nghiệm trong tương quan giữa chạy marathon và viết lách, đồng thời làm sáng tỏ việc luyện tập, viết lách của mình như một thói quen có tổ chức, rèn luyện sức bền và đôi khi gây ra chấn thương.

Cuốn sách đáng để bạn kiên trì đọc

Qua ba tập và hơn một nghìn trang, 1Q84 là cuốn tiểu thuyết tham vọng nhất của Murakami cho đến nay, bao gồm các giáo phái, sát thủ, thực tại song song, hai mặt trăng và những sinh vật chui ra từ miệng một con dê đã chết. Tác phẩm của Murakami lấy bối cảnh ở Tokyo, trải dài từ tháng 4 -12/1984. Tiểu thuyết được phân chia làm hai tuyến truyện chính thông qua điểm nhìn của Aomame và Tengo, đến tập 3 có thêm tuyến truyện phụ từ điểm nhìn của nhân vật Ushikawa.

Cấu trúc của 1Q84 giống một mê cung thỉnh thoảng có gương đánh lừa và cửa bẫy. Tác phẩm bị một số nhà phê bình phàn nàn là tác phẩm đáng thất vọng khi xuất bản lần đầu vào năm 2011. Độ dài của nó có thể khiến độc giả của Murakami sợ hãi. Nhưng khi bước vào thế giới của 1Q84, bạn sẽ được trải nghiệm sự kịch tính, hấp dẫn trên từng trang sách, một câu chuyện tình yêu dịu dàng, những bí ẩn siêu hình của một thế giới không giống chúng ta.

Tác phẩm đáng được quan tâm

Sau khi xuất bản bằng tiếng Anh năm 2001, Người tình Sputnik rời khỏi quỹ đạo những tác phẩm ăn khách của Murakami. Cuốn tiểu thuyết đưa ra một biến thể mới mẻ của mô-típ quen thuộc trong thế giới truyện Murakami: người phụ nữ biến mất.

Được tường thuật qua con mắt một người kể chuyện điển hình của Murakami (nam, mong manh, thụ động), trung tâm của Người tình Sputnik là chuyện tình đồng tính nữ giữa Sumire, một người muốn trở thành tiểu thuyết gia như Jack Kerouac, và Miu, một phụ nữ tinh tế, hơn Sumire 17 tuổi. Sumire trở thành trợ lý cá nhân của Miu. Mối tình lãng mạn không bình đẳng sớm phát triển thành sự tự hủy hoại. Rồi một ngày, Sumire mất tích...

Kiệt tác

Khác với những nhân vật chính điển hình trong tác phẩm của Murakami như ở độ tuổi 30, uống rượu whisky, nghe nhạc jazz, Kafka bên bờ biển được phân ra hai tuyến truyện khác biệt nhưng có sự giao thoa.

Các chương lẻ của truyện được thuật lại bởi Kafka Tamura, 15 tuổi, đang bỏ trốn. Cậu bỏ nhà ra đi để trốn tránh phức cảm Oedipus và để tìm lại người mẹ và chị của cậu. Sau nhiều thăng trầm, Kafka tìm thấy nơi trú ẩn trong một thư viện tư nhân yên tĩnh ở Takamatsu. Một ngày nọ, cảnh sát bắt đầu truy tìm Kafka để lấy thông tin vụ án mạng của cha cậu (Kafka không biết mình đã giết cha).

Các chương chẵn của sách là câu chuyện của Satoru Nakata, một người đàn ông lớn tuổi đã mất đi ký ức tuổi thơ vào cuối thế chiến thứ hai, nhưng thay vào đó lại có được khả năng trò chuyện với loài mèo. Nakata buộc phải chạy trốn sau khi đụng độ một kẻ bắt mèo độc ác tên là Johnnie Walker.

Cả hai nhân vật giống đang trong một cuộc chạy đua với một chân ở xã hội Nhật Bản thường ngày, chân kia bước trong một dòng chảy ma thuật ngầm đưa họ đến với nhau. Murakami đã nói rằng tính cấp bách đằng sau những câu chuyện của ông là "mất tích, tìm kiếm và tìm kiếm". Kafka bên bờ biển thể hiện khả năng của tác giả trong việc lập bản đồ một mê cung cảnh mộng.

