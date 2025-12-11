Gợi ý quà tặng cao cấp cho doanh nhân

Vertu Việt Nam cung cấp nhiều sản phẩm theo từng phân khúc, đáp ứng nhu cầu quà tặng cho doanh nhân ưu tiên thiết bị công nghệ kết hợp hiệu suất, bảo mật và cá nhân hóa phong cách.

Hướng đến nhóm người dùng đề cao hiệu quả công việc, thương hiệu trang bị cho Vertu Agent Q dịch vụ Concierge và trợ lý AIGS Agent (trợ lý AI kết hợp chuyên gia thực), hỗ trợ 24/7. Các tính năng này cho phép người dùng xử lý nhiều yêu cầu liên quan đến công việc, di chuyển, đặt lịch hay hỗ trợ thông tin trong thời gian ngắn. Thiết bị có khung thép chịu lực 150 kg và lớp gốm nung ở nhiệt độ 1.200 độ C, hướng đến sự cân bằng giữa công nghệ và độ bền vật lý.

Mẫu Vertu Agent Q trang bị nhiều tiện ích công nghệ AI. Ảnh: Vertu Việt Nam

Bên cạnh đó, Vertu Việt Nam chú trọng tính bảo mật. Theo số liệu từ Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), trong 9 tháng đầu năm 2025, số vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo tăng khoảng 40%. Đại diện đơn vị cho rằng, điều này tác động lớn đến tiêu chí lựa chọn thiết bị di động, đặt yếu tố bảo mật dữ liệu ngang với hiệu suất và thiết kế.

Do đó, với nhóm người dùng ưu tiên bảo mật, thương hiệu giới thiệu Metavertu 2 Max với khả năng tách biệt hai môi trường dữ liệu Web2 và Web3. Cách tiếp cận này giúp phân vùng dữ liệu cá nhân và dữ liệu số, hạn chế nguy cơ xâm nhập chéo giữa các không gian kỹ thuật số. Sản phẩm hướng đến doanh nhân, nhà đầu tư hoặc những người thường xuyên xử lý các luồng thông tin nhạy cảm.

Metavertu 2 Max có khả năng bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư cho người dùng. Ảnh: Vertu Việt Nam

Ở phân khúc đề cao trải nghiệm thẩm mỹ và xúc giác, Vertu Việt Nam mang đến sản phẩm Vertu Quantum Flip với cơ chế bản lề cơ khí chính xác cùng chất liệu da thuộc tự nhiên. Thiết kế gập cùng vật liệu hoàn thiện giúp thiết bị trở thành một phụ kiện công nghệ, hỗ trợ người dùng định hình phong cách cá nhân trong quá trình sử dụng.

"Ngoài việc lựa chọn dòng máy phù hợp, nguồn gốc sản phẩm là yếu tố được nhiều người quan tâm khi tặng quà có giá trị", đại diện Vertu Việt Nam khẳng định.

Sản phẩm chính hãng được đảm bảo chất lượng và quyền lợi dịch vụ đi kèm. Ảnh: Vertu Việt Nam

Theo các đơn vị phân phối, khác với thiết bị công nghệ phổ thông, giá trị của Vertu không chỉ nằm ở phần cứng, mà còn ở hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Các tiện ích như trợ lý AIGS Agent, dịch vụ Concierge hay không gian lưu trữ độc lập đều được bảo vệ bằng các lớp mã hóa riêng và chỉ có thể kích hoạt trên thiết bị chính ngạch.

"Một sản phẩm minh bạch nguồn gốc không chỉ đảm bảo quyền lợi bảo hành mà quan trọng hơn là 'tấm vé' để người dùng bước vào thế giới dịch vụ của Vertu. Đó mới là giá trị mà người tặng muốn gửi gắm", đại diện Vertu Việt Nam nói thêm.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England. Ảnh: Vertu Việt Nam

Hiện, Vertu Việt Nam là đơn vị phân phối và bán lẻ duy nhất của Vertu England tại thị trường trong nước, cung cấp dịch vụ kiểm tra IMEI, xác minh chứng từ và bàn giao sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả sản phẩm đều được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã được Cục Viễn thông kiểm tra.

(Nguồn: Vertu Việt Nam)