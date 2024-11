Gợi ý phối bông tai kim cương với trang phục mùa đông

Phái nữ có thể biến hóa phong cách mùa đông với bông tai kim cương, đi kèm áo blazer vải tweed, váy dệt kim hay đầm tay dài.

PNJ gợi ý phối trang phục mùa đông với ba mẫu bông tai kim cương đang được phái nữ ưa chuộng.

Bông tai My First Diamond

Bông tai dáng dài thuộc bộ sưu tập My First Diamond của PNJ lấy cảm hứng từ những tia sáng kim cương. Chất liệu vàng trắng 14K kết hợp kim cương tinh tuyển, đính theo phong cách "look like big" - ghép nhiều viên đá với nhau để tăng độ nổi bật, lấp lánh.

Thiết kế tạo điểm nhấn phong cách ngày đông, phù hợp với các quý cô theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại.

Bông tai My First Diamond. Ảnh: PNJ

Chị em có thể kết hợp bông tai My First Diamond với áo len cổ lọ trung tính (gam be, xám) để tạo tổng thể đồng điệu. Trong tiết trời trở lạnh, áo khoác dạ dáng dài góp phần hoàn thiện phong cách. Set đồ này phù hợp với môi trường công sở hay gặp bạn bè cuối tuần.

Bông tai Timeless Diamond

Bông tai đính sát tai thuộc bộ sưu tập Timeless Diamond lấy cảm hứng từ chi tiết đan chéo của nghề đan lát thủ công, kết hợp đường nét hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian.

Bên cạnh đó, đôi bông tai tạo điểm nhấn với những viên kim cương được tuyển chọn kỹ lưỡng, đính trên hoạ tiết đan chéo.

Thiết kế Timeless Diamond. Ảnh: PNJ

Bông tai Timeless Diamond phù hợp với những bữa tiệc cuối năm. Phái nữ yêu phong cách vintage, thời thượng có thể kết hợp mẫu trang sức này với áo blazer chất vải tweed và váy dệt kim dáng midi. Kiểu phối này tạo tổng thể vừa ấm áp, vừa sang trọng.

Bông tai Audax Rosa

Những ngày cuối năm se lạnh, phái đẹp có thể tham khảo bông tai thuộc bộ sưu tập Audax Rosa của PNJ. Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hồng, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính và hình ảnh sóng mạnh mẽ cuộn tròn, đan xen nhau. Đóa hồng phối màu vàng hồng mới lạ, bao quanh viên kim cương chủ tôn vẻ đẹp nữ chủ nhân.

Dòng Audax Rosa. Ảnh: PNJ

Để tạo dấu ấn trong buổi hẹn hò ngày đông, chị em có thể phối bông tai Audax Rosa với áo khoác lông cao cấp hoặc đầm tay dài ôm sát cơ thể. Phong cách này không chỉ giữ ấm hiệu quả, mà còn tăng nét lộng lẫy.

Đông Vệ