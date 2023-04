Gợi ý những trải nghiệm mới cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Những điểm đến có nhiều trải nghiệm độc đáo, mang đậm văn hoá địa phương sẽ là lựa chọn phù hợp để du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, bạn bè.

Theo bình chọn của độc giả quốc tế tại giải thưởng du lịch "Travellers' Choice Best of the Best" của TripAdvisor, Hà Nội là điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới (Best Food Destinations), chỉ xếp sau Rome (Italia) và Crete (Hy Lạp).

Các tour tìm hiểu ẩm thực, văn hóa, cảnh quan của Hà Nội bằng xe máy cũng nằm trong top 25 trải nghiệm tốt nhất châu Á (Top Overall Experiences) năm 2023. Đặt tour du lịch bằng xe máy hay xe jeep, khám phá ẩm thực ở mọi ngách phố phường thủ đô là những trải nghiệm để cảm nhận Hà Nội theo một cách mới.

Trong khi đó, đô thị cổ Hội An được độc giả TripAdvisor gọi tên trong danh sách 25 điểm đến xu hướng 2023 (Trending Destinations). Di sản UNESCO này là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều khách du lịch bụi từ khắp nơi trên thế giới.

Trip Advisor gợi ý nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách khi đến Hội An, như thử đặt may một bộ đồ của các thợ may chuyên nghiệp trong thành phố; hay tham gia lớp học nấu ăn sinh thái, đi chợ địa phương, ngồi thuyền thúng, câu cua... Đây cũng là các hoạt động được bình chọn trong Top trải nghiệm tốt nhất châu Á năm 2023, theo Trip Advisor.

Ninh Bình là một trong những điểm đến được du khách quốc tế bình chọn là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam và thế giới năm 2023. Ảnh: Yến Hải Nguyễn

Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com cũng công bố những điểm đến, cơ sở lưu trú đạt giải thưởng thường niên "Traveller Review Award 2023", dựa trên 240 triệu nhận xét của du khách toàn thế giới.

Theo đó, Quảng Bình là địa phương duy nhất tại Việt Nam sở hữu tới 2 cái tên vào danh sách "Điểm đến thân thiện nhất Việt Nam", bao gồm Phong Nha và Đồng Hới. Trong đó, Phong Nha dẫn đầu danh sách.

Trải nghiệm tour du lịch bằng các loại phương tiện như xe máy hay xe jeep. Ảnh: Hanoibackstreettours

Các điểm đến còn lại trong top 10 là Ninh Bình, Hội An, Huế, Mai Châu, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới, Cát Bà và Sa Pa. Trong đó, Ninh Bình còn lọt top 10 thành phố thân thiện nhất thế giới, theo bình chọn của du khách trên Booking.com.

Không chỉ được đánh giá là thân thiện, các địa danh này đều là những điểm đến sở hữu khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Núi rừng xanh mướt hay những bãi biển xanh trong hút mắt sẽ thích hợp với các du khách ưa thích các hoạt động khám phá, nghỉ dưỡng đa dạng.

Những điểm đến như Ninh Bình, Huế, Côn Đảo hay Sapa...với sự hồn hậu, thân thiện của người dân địa phương cũng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho một kỳ nghỉ thanh bình.

Vườn chim thành phố Cà Mau. Ảnh: Báo Cà Mau

Cà Mau cũng là điểm đến với những trải nghiệm độc đáo như checkin ở biểu tượng con tàu no gió - nơi đánh dấu điểm cực Nam tổ quốc, hay cột mốc cuối cùng của con đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử. Khách tham quan có thể đi thuyền qua những bạt rừng ngập mặn xanh rì, ngắm nhìn động thực vật hoang sơ, tham gia bắt cá và thưởng thức đặc sản Cua Cà Mau...

Trước thềm đại lễ 30/4, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tiên phong đưa vào khai thác một đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau, bắt đầu từ ngày 29/4. Lần đầu tiên, khách từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có cơ hội đặt chân đến cực Nam tổ quốc với một chuyến bay thẳng hơn 2 tiếng đồng hồ và ngược lại.