Gợi ý những khu nghỉ dưỡng sang chảnh tại Phú Quốc dịp Tết

Kiên GiangCác resort tại bãi Kem, mũi Ông Đội, những khách sạn tại thị trấn Hoàng Hôn... giúp du khách có những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp khi đến Phú Quốc.

Biển xanh, cát trắng, nắng ấm quanh năm, Phú Quốc luôn là điểm du lịch hàng đầu mỗi dịp Tết. Duới đây là danh sách các nơi nghỉ dưỡng sang chảnh và hấp dẫn tại đảo Ngọc được nhiều tín đồ du lịch chia sẻ.

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp bên Bãi Kem

Bãi Kem năm 2018 đã được tổ chức Flight Network (Canada) xếp vào Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Nơi đây có "biểu tượng" JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vừa kỷ niệm 7 năm chinh phục dòng khách cao cấp trên toàn thế giới, trong đó có các diễn viên, ngôi sao giải trí, tỷ phú toàn cầu...

W Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Ảnh: Lương Châu

Bên cạnh đó là New World Phu Quoc Resort - resort giữ vững vị trí số 1 tại Phú Quốc trên nền tảng Trip Advisor sau hơn 2 năm mở cửa. Resort này nổi tiếng với những biệt thự phong cách làng biển hay kiểu kiến trúc 3 gian truyền thống của văn hóa Việt.

Tại Bãi Kem, du khách còn có thể chọn Premier Phu Quoc Residences Emerald Bay với những căn hộ nghỉ dưỡng thu trọn biển xanh trong tầm mắt. Khu nghỉ dưỡng này gây ấn tượng bởi thiết kế tái hiện hình ảnh "thùng nước mắm", biểu tượng đặc trưng của Phú Quốc.

Nhiều chương trình trải nghiệm Tết được tung ra cho du khách dịp này, như set menu ẩm thực Tết, ưu đãi Tết cho dịch vụ spa tại New World Phu Quoc Resort; hay lịch trải nghiệm từ mồng 1-5 Tết với các trò chơi, workshop làm bánh, đồ thủ công, các sự kiện như "Tiệc bọt nước hồ bơi", tặng quà may mắn đầu năm tại Premier Residences Phu Quoc.

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Ảnh: Minh Quân

Nghỉ dưỡng riêng tư bên Mũi Ông Đội

Ẩn mình giữa thiên nhiên trù phú và bao quanh bởi hai mặt bờ biển ở Mũi Ông Đội, Premier Village Phu Quoc Resort sở hữu phong cách nghỉ dưỡng riêng tư, gắn kết với thiên nhiên. Du khách sẽ được tận hưởng cả khoảnh khắc bình minh hé rạng hay ráng chiều buông xuống bên đại dương bao la.

Đánh dấu năm Rồng, khu nghỉ dưỡng tổ chức các hoạt động vui Tết kết hợp truyền thống văn hóa và trải nghiệm độc đáo như trình diễn múa lân truyền thống mùng một Tết; tản bộ viếng thăm Giếng Tiên cầu mong một năm nhiều điều tốt lành; hay các chương trình ẩm thực cho bữa cơm tân niên cùng gia đình.

Premier Village Phu Quoc Resort. Ảnh: Sun Group

La Festa Phu Quoc - "Ngôi sao mới" tại thị trấn Hoàng Hôn

Cách không xa Bãi Kem, nằm tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đang là tâm điểm chú ý của những du khách sang chảnh, dù chưa tròn một tháng khai trương.

Mang cảm hứng đến từ Italy, La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton là công trình nghỉ dưỡng mới nhất của tập đoàn Sun Group. Bên cạnh kiến trúc độc đáo và nội thất tinh tế, nơi đây còn sở hữu tầm nhìn hướng ra Cầu Hôn. Những phòng nghỉ siêu sang thu trọn hoàng hôn đảo Ngọc và bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa qua ô cửa sổ sẽ mang đến trải nghiệm đón năm mới ấn tượng cho du khách.

La Festa Phu Quoc. Ảnh: Minh Khánh

Bên cạnh nơi nghỉ dưỡng cao cấp, du khách cũng có thể tham gia nhiều hoạt động tại thị trấn Hoàng Hôn để tăng thêm những trải nghiệm sang chảnh như ghé thăm Cầu Hôn, đi chợ đêm trên biển và ngắm pháo hoa, xem các show diễn tại thị trấn.

Cầu Hôn do kiến trúc sư Marco Casamonti thiết kế là một trong những cây cầu hot nhất mạng xã hội và truyền thông quốc tế cuối năm 2023. Ngắm hoàng hôn từ cây cầu độc đáo hay lưu lại bức hình giữa biển trời Phú Quốc sẽ là trải nghiệm không nên bỏ lỡ với du khách. Với các cặp đôi, trao nhau nụ hôn, lời hẹn ước trên cây cầu "for kissing not for crossing" vào đúng dịp lễ Valentine 14/2 (mùng 5 Tết) sẽ càng ý nghĩa hơn.

Sau những phút thả mình giữa thiên nhiên, du khách yêu thích sự sôi động và giải trí đêm sẽ được thỏa mãn với chợ đêm Vui Phết (Vuifest Bazaar). Với hơn 50 gian hàng sản vật địa phương, quà tặng thủ công, ẩm thực đa dạng, chợ đêm Vui Phết tạo sức hút nhờ vị trí chạy dọc theo bờ biển. Du khách ví von ở Vui Phết, ngày nào cũng Vui-như-Tết, nhờ những show diễn nghệ thuật đường phố và "đặc quyền" ngắm pháo hoa miễn phí hằng đêm từ đây. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chợ đêm Vui Phết còn bổ sung hàng loạt trải nghiệm tương tác như gói bánh chưng, mua sắm chợ Tết...

Đến Phú Quốc dịp Tết, du khách còn được thưởng thức show Nụ Hôn Của Biển Cả - Kiss Of The Sea. Đây là show diễn đa trải nghiệm đẳng cấp thế giới do người Pháp dàn dựng. Từ góc khán đài có tầm nhìn choáng ngợp, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật kết hợp 8 công nghệ trình diễn là lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa và nghệ thuật biểu diễn. 60 nghệ sỹ đến từ 20 quốc gia trên thế giới sẽ cùng biểu diễn trong show này. Đây chính là show diễn giúp Phú Quốc thành hòn đảo bắn pháo hoa hàng đêm.

Diệp Chi