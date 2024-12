Phái nữ có thể tạo dấu ấn với trang sức kim cương trong bộ sưu tập Timeless Diamond, Audax Rosa hay My First Diamond ở dạ tiệc cuối năm cùng đồng nghiệp.

Trang sức kim cương được xem là biểu tượng của sự sang trọng, tôn mọi phong cách - từ cổ điển đến hiện đại, thanh lịch hay quyến rũ, dịu dàng. Các chuyên trang thời trang như Elle, Harper's Bazaar, Dazed... cũng cho rằng phái nữ sẽ nổi bật, trở thành tâm điểm ở mọi sự kiện khi chọn được trang phục dạ hội phù hợp, phối với mẫu dây cổ, đôi bông tai hay chiếc nhẫn kiểu dáng lạ mắt.

Dưới đây là những trang sức kim cương dành cho dạ tiệc cuối năm.

Trang sức Timeless Diamond

Với kim cương tinh tuyển lồng ghép chi tiết đan chéo đậm tính nghệ thuật, các thiết kế trong bộ sưu tập Timeless Diamond của PNJ hàm ý tôn vinh giá trị bền vững, "càng mài giũa càng rực rỡ", là gợi ý cho những bữa tiệc cuối năm - nơi các cô gái có thể thoải mái thể hiện bản thân sau một năm hết mình vì công việc.

Bộ trang sức Timeless Diamond. Ảnh: PNJ

Nàng có thể kết hợp váy satin dài gam xanh sapphire hoặc đỏ - sắc màu đặc trưng mùa lễ hội - với bông tai có độ dài vừa phải, chế tác từ vàng 14 K, có điểm nhấn trung tâm là viên kim cương tinh tuyển.

Nếu yêu thích phong cách quý phái, bạn có thể mix-match nhẫn thiết kế Halo đặc trưng trong bộ sưu tập với váy quây hay váy tay bồng cổ ngang.

Trang sức Audax Rosa

Lấy cảm hứng từ hoa hồng, biểu tượng cho vẻ đẹp nữ tính và hình ảnh ngọn sóng, loạt thiết kế trong bộ sưu tập Audax Rosa từ PNJ là gợi ý cho nàng ở dạ tiệc.

Điển hình, trang sức kim cương được xem là bí quyết tôn nét quyến rũ ở phần cổ và xương quai xanh. Trong tiết trời se lạnh, nữ giới nên kết hợp thiết kế này với váy dạ hội cổ chữ V hay đầm trễ vai cùng khăn choàng lông, vừa giữ ấm, vừa sang trọng.

Gợi ý nàng công sở chọn trang sức dự tiệc cuối năm Trang sức kim cương thuộc bộ sưu tập Audax Rosa của PNJ. Video: PNJ

Chế tác từ vàng 14 K, dây cổ ghi điểm với mặt hoa hồng ôm trọn viên kim cương tán sắc. Phần dây đính kết tỉ mỉ, tạo thành hình những con sóng mạnh mẽ. Sự kết hợp sáng tạo này hợp với phái nữ thích vẻ kiêu sa, mong tỏa sáng trong từng sải bước.

Để tổng thể đồng điệu, thu hút mọi ánh nhìn, các cô gái có thể phối thêm đôi bông sát tai và nhẫn cùng kiểu dáng, họa tiết.

Trang sức My First Diamond

Qua bộ sưu tập My First Diamond lấy cảm hứng từ những tia sáng kim cương, PNJ muốn tôn vinh bước tiến đầu trên hành trình theo đuổi ước mơ của phái đẹp. Trong đó, dây cổ kiểu dáng layer hai tầng lạ mắt, kết hợp bông tai dáng dài và nhẫn có thể giúp nàng tô điểm nét dịu dàng.

Bộ sưu tập My First Diamond. Ảnh: PNJ

Để tạo bản phối ấn tượng và tỏa sáng ở dạ tiệc, nàng có thể kết hợp trang sức kim cương My First Diamond với phong cách layering gồm: đầm hai dây cùng blazer; sơ mi kèm áo len mỏng đơn sắc, nhấn vào thắt lưng to bản...

Đông Vệ