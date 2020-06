Túi đeo vai Small By The Way của Fendi có tông xanh nhạt, gắn kim loại gam bạc, nhấn bằng tay cầm da màu nâu. Joolux định giá hơn 22 triệu cho phụ kiện xước nhẹ ở cạnh túi, bên trong có vết bẩn nhỏ. Thiết kế lót vải màu tối bên trong kèm hai khe nhỏ, ba ngăn chính với một ngăn có khóa kéo.