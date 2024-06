Gợi ý lịch trình nghỉ hè từ ngày đến đêm tại Singapore

Một số hoạt động thú vị gia đình bạn có thể cùng tham gia như triển lãm "Tìm hiểu về chất thải" (Know your poo). Trẻ có thể thông qua các mô hình, bảng thông tin tại đây để tìm hiểu lịch sử và cách vận hành của hệ thống cống rãnh Singapore trong 60 năm. Trong khi triển lãm "Chứng ám ảnh sợ hãi: Khoa học về Nỗi sợ" (Phobia: The Science of Fear) giúp trẻ tìm hiểu bản chất của nỗi sợ dưới góc độ khoa học.

Hai điểm vui chơi khác cũng đáng cân nhắc là "Băng đăng" Snow City và Tinkering Studio. Đường trượt tuyết cao ba tầng và trò chơi xe điện đụng trên băng "Drift on Ice" sẽ là khu vực yêu thích cho trẻ đam mê vận động. Trong khi các buổi workshop dựa trên nền tảng giáo dục STEM tại Tinkering Studio sẽ giúp các bé có thêm nhiều kiến thức hữu ích, vừa học vừa chơi.

Ngoài ra, bên trong trung tâm còn có rạp phim Omni-Theatre với 221 chỗ ngồi, trang bị mái vòm kỹ thuật số IMAX 3D, độ phân giải 8K cùng màn hình cao 5 tầng. Ảnh: The Smart Local