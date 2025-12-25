Gợi ý hai điểm đến gần Hà Nội cho kỳ nghỉ Tết dương lịch

Quảng Ninh và Ninh Bình là hai điểm đến phù hợp cho du khách miền Bắc trong dịp Tết Dương lịch nhờ lợi thế giao thông và chuỗi sự kiện countdown kết hợp bắn pháo hoa quy mô lớn.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu du lịch ngắn ngày tại các địa phương lân cận Hà Nội được dự báo tăng cao. Thay vì các chuyến đi xa tốn kém thời gian di chuyển, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ ưu tiên lựa chọn những điểm đến có hạ tầng giao thông đồng bộ, đa dạng trải nghiệm từ vui chơi giải trí đến nghỉ dưỡng, đặc biệt có tổ chức các hoạt động chào đón năm mới.

Trải nghiệm ngắm pháo hoa tại Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Dương

Trong đó, Quảng Ninh sở hữu hệ thống cao tốc rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống còn khoảng 2,5 giờ. Tâm điểm của các hoạt động vui chơi tại đây tập trung ở khu vực Bãi Cháy, với tổ hợp Sun World Ha Long. Du khách thích cảm giác mạnh có thể tìm đến Công viên Rồng để giải tỏa căng thẳng qua hệ thống trò chơi mạo hiểm hiện đại. Ngược lại, những người muốn tìm kiếm không gian văn hóa tĩnh tại hơn có thể trải nghiệm Cáp treo Nữ Hoàng, băng qua vịnh Cửa Lục để đến với khu đồi Mặt Trời. Tại đây, du khách có cơ hội dạo bước trong Vườn Nhật, check-in cầu Koi với kiến trúc độc đáo hoặc hóa thân thành các "chiến binh Samurai" khi tham quan Làng Rèn Thần Kiếm.

Một trải nghiệm ẩm thực mới lạ tại đây là mô hình "Dine in the sky" trên Vòng quay Mặt trời (Sun Wheel). Ở độ cao 215 m, du khách có thể thưởng thức các món ăn, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố di sản và tận hưởng không khí se lạnh của những ngày cuối năm. Sau khi vui chơi, khu vực chợ đêm Vui-Fest tại Quảng trường Sun Carnival là điểm đến thích hợp để thưởng thức hải sản địa phương, mua sắm và hòa mình vào nhịp sống náo nhiệt về đêm.

Cầu Koi tại Sun World Ha Long. Ảnh: Ánh Dương

Sức hút lớn nhất của Quảng Ninh dịp này nằm ở sự kiện đếm ngược chào năm mới. Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, chương trình Countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026 sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 31/12 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long). Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn cho người xem. Đêm nhạc cũng quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, Thu Minh, Minh Tuyết, Phan Mạnh Quỳnh, Binz, Trung Quân Idol...

Bên cạnh không khí lễ hội sôi động, Quảng Ninh còn thu hút du khách nhờ các trải nghiệm nghỉ dưỡng sức khỏe, phù hợp với dự báo thời tiết rét đậm ở miền Bắc dịp đầu năm. Trong thời tiết se lạnh, việc ngâm mình trong dòng khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang Hanh được xem là liệu pháp thư giãn lý tưởng. Không gian mang đậm tinh thần Nhật Bản cùng nguồn khoáng nóng tự nhiên giúp du khách phục hồi năng lượng hiệu quả sau một năm làm việc bận rộn.

Khách sử dụng dịch vụ tại Yoko Onsen Quang Hanh. Ảnh: Minh Quân

Thu Minh (27 tuổi, Hà Nội) cho biết ban đầu dự định đón năm mới tại Thủ đô, nhưng khi biết lịch nghỉ lễ kéo dài, chị và gia đình quyết định đổi hướng đi Quảng Ninh. "Quãng đường di chuyển chỉ hơn 2 giờ lái xe giúp gia đình tôi chủ động về thời gian, không lo cảnh chen chúc tàu xe, đồng thời tại đây hội tụ đủ các trải nghiệm từ ăn uống, vui chơi đến nghỉ dưỡng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ trong chuyến đi khai xuân", chị Minh chia sẻ.

Khu đô thị Sun Urban City. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài Quảng Ninh, Ninh Bình cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Nhờ vị trí tiếp giáp và giao thông thuận lợi, khu vực này được đánh giá là điểm đến mới mẻ cho kỳ nghỉ lễ. Sự kiện nổi bật nhất tại đây là đại nhạc hội "Ninh Bình - Khát vọng hùng cường" diễn ra tại Quảng trường trục lễ hội Khu đô thị Sun Urban City. Chương trình được đầu tư quy mô lớn, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút vào tối 31/12. Đáng chú ý, hoạt động bắn pháo hoa sẽ được tổ chức đồng loạt tại ba điểm cầu gồm Hà Nam, Hoa Lư và Nam Định, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng lan tỏa khắp vùng.

Thanh Thư