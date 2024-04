Gợi ý điểm vui chơi cho gia đình tại TP HCM dịp 30/4

Du khách có thể xem pháo hoa, tận hưởng và chia sẻ ngày lễ trọn vẹn thật mới cùng nhau tại Trung tâm mới The Global City.

Để trải nghiệm các hoạt động vui chơi tại The Global City, du khách cần bỏ túi những bí kíp sau: trang phục thoải mái kèm các phụ kiện như nón, túi; có thể mang theo khăn trải, diều và thỏa thích vui chơi. Nếu muốn chơi đua xe Go-kart, khách nên đăng ký suất chơi sớm và mang theo bằng lái B1 để lái ngay xe xăng trên đường đua ngoài trời.

Du khách có thể xem thông tin các ngôi sao tham gia The Fountain Festival và mua sẵn vé để cháy hết mình cùng âm nhạc và nghệ sĩ yêu thích tại đây hoặc trực tiếp tại The Global City, phường An Phú, quận 2, TP Thủ Đức, TP HCM.