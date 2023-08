Gợi ý điểm đến, hoạt động cho chuyến công tác kết hợp giải trí

Ngoài đầu tư nâng cấp hạ tầng, tiện ích dịch vụ, Marina Bay Sands còn liên tục bổ sung các chương trình lễ hội. Lịch trình diễn ra xuyên suốt trong năm với các chủ đề đa dạng, hướng đến tôn vinh nghệ thuật, ẩm thực, sức khỏe, âm nhạc và thời trang.

Một số lễ hội nổi bật trong năm qua đã diễn ra thành công, thu hút hàng trăm nghìn lượt tham dự như: "Nơi nghệ thuật định hình - Where Art Takes Shape" từ 15-28/5; "Nơi kết nối tâm trí và cơ thể - Where Mind and Body Connect" từ 17/6 đến 9/7; "Nơi âm nhạc chiếm lĩnh - Where Music Takes Over" từ 15-23/7...

Đặc biệt vào tháng 10, Marina Bay Sands sẽ mang đến chuỗi sự kiện thời trang bùng nổ diễn ra trong 21 ngày, dự kiến thu hút lượng lớn tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Ảnh: Marina Bay Sands