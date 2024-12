Gợi ý cách phối đồ với trang sức kim cương mùa lễ hội

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội, PNJ gợi ý phái đẹp có thể phối trang sức kim cương trong bộ sưu tập My First Diamond để tạo điểm nhấn cho nhiều loại trang phục.

Với dây chuyền kim cương, người mặc có thể kết hợp với váy len dáng chữ A và áo len cổ lọ đỏ đô để vừa tạo nên tổng thể hài hòa, vừa có điểm nhấn, giữ ấm trong tiết trời se lạnh.

Thiết kế dây chuyền trong bộ sưu tập này có kiểu dáng thanh mảnh, họa tiết lấy cảm hứng từ những tia sáng của viên kim cương, mang ý nghĩa tôn vinh những bước tiến đầu của phái nữ trong cuộc sống. Phần trung tâm của dây chuyền là những viên kim cương tinh túy, được đính kết khéo léo, kết hợp cùng chất liệu vàng trắng giúp sản phẩm nổi bật hơn khi kết hợp cùng áo len đỏ đô.

Dây chuyền dáng dài, kiểu dáng nhỏ nhắn tạo cảm giác chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển. Ảnh: PNJ

Với đặc trưng của mùa lễ hội, các cô nàng có thể sử dụng trang phục đa sắc màu, chất liệu như áo khoác lông vũ hay váy tiệc dài chất liệu tafta bắt sáng. Với bộ đồ nổi bật như vậy, người mặc có thể phối cùng đôi bông tai dáng dài đính kim cương trong My First Diamond.

Đôi bông tai này có phần trên đính viên kim cương chủ với 5 tia sáng kim cương tạo tác bao xung quanh. Các tia sáng ở nửa dưới được đính kim cương tỉ mỉ trên bề mặt, góp phần tạo nên tổng thể bất đối xứng, giúp tô điểm cho gương mặt phái đẹp thêm rạng rỡ.

Đôi bông tai cách điệu trong bộ sưu tập My First Diamond. Ảnh: PNJ

Trong mùa thu đông năm nay, các trang phục có dáng hình thướt tha như chiếc váy nhung đỏ dáng midi mềm mại hay váy len ôm xẻ tà ở phần chân đang lên ngôi. Với những món đồ này, phái đẹp có thể tạo điểm nhấn với một chiếc vòng tay kim cương trong bộ sưu tập My First Diamond.

Vòng tay này có thiết kế thanh mảnh cùng nhiều đường nét uốn cong. Điểm nhấn của sản phẩm là họa tiết lấy cảm hứng từ những tia sáng kim cương ở vị trí trung tâm. Viên kim cương chủ tỏa sáng giúp phái đẹp nổi bật hơn trong các buổi tiệc, lễ.

Vòng tay thanh mảnh trong bộ sưu tập My First Diamond. Ảnh: PNJ

Nếu theo phong cách năng động, chị em có thể phối chân váy da, áo len croptop cùng những món trang sức nhỏ gọn như nhẫn kim cương My First Diamond. Chiếc nhẫn được thiết kế với chất liệu vàng trắng 14K kết hợp với những viên kim cương tinh tuyển được đính theo phong cách "look like big", ghép nhiều viên đá kết lại với nhau để tăng độ nổi bật.

Nhẫn kim cương My First Diamond. Ảnh: PNJ

"Diện thiết kế kim cương My First Diamond trong những dịp đặc biệt cuối năm không chỉ giúp phái đẹp thêm rạng ngời, còn tiếp thêm động lực cho năm mới. PNJ tin rằng bạn sẵn sàng lan tỏa niềm hạnh phúc đến mọi người xung quanh và cùng nhau tận hưởng mùa lễ hội trọn vẹn", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Thiên Minh