Gợi ý cách giảm phí phụ thu mùa cao điểm

Đàm phán giảm hoặc miễn phụ thu với các doanh nghiệp hậu cần... là hai cách giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn của thị trường.

Một công nhân đang sắp xếp các gói hàng tại cơ sở FedEx ở Houston. Ảnh: Getty Images

Đàm phán giảm hoặc miễn phụ thu

Một trong những cách trực tiếp nhất là thương lượng với hãng vận chuyển. Doanh nghiệp có thể đề nghị giảm hoặc miễn một số loại phụ thu, đặc biệt là phụ phí nhiên liệu vốn áp dụng quanh năm và tăng mạnh vào mùa cao điểm. "Bạn chẳng mất gì khi đặt câu hỏi với đại diện FedEx hoặc UPS", chuyên gia tư vấn vận chuyển Micheal McDonagh chia sẻ.

Theo các đơn vị tư vấn, hiện tại khả năng đàm phán thuận lợi hơn so với giai đoạn cao điểm Covid-19, khi nhu cầu vận chuyển vượt xa năng lực cung ứng. Tuy nhiên, quá trình thương lượng thường kéo dài 60 - 90 ngày, nên doanh nghiệp cần chuẩn bị từ sớm.

Điều chỉnh hoạt động và khuyến khích khách hàng

Một số phụ thu được tính dựa trên khối lượng và thời điểm giao hàng. Chẳng hạn, FedEx áp dụng phụ thu giao hàng dân cư trong mùa cao điểm dựa trên mức tăng so với sản lượng nền (baseline) tháng 6. Do đó, doanh nghiệp có thể chủ động tăng khối lượng vận chuyển trong tháng này để giảm rủi ro bị áp phụ thu cao vào cuối năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể khuyến khích người tiêu dùng mua sớm trước giai đoạn phí tăng mạnh (từ 24/11 đến 28/12). Chẳng hạn, tặng thẻ quà tặng hoặc ưu đãi cho khách đặt hàng sớm, qua đó phân bổ nhu cầu và hạn chế phát sinh chi phí.

Xem xét nhà vận chuyển thay thế

Trong bối cảnh FedEx và UPS đồng loạt áp dụng phụ thu, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các hãng vận chuyển nhỏ hơn hoặc dịch vụ giao hàng nội địa để tối ưu chi phí. Mặc dù khả năng bao phủ không rộng bằng, song đây có thể là giải pháp linh hoạt trong mùa lễ, đặc biệt với các tuyến giao hàng nội bang hoặc khu vực ngắn.

Thế Đan