Gợi ý các trải nghiệm khi du lịch Quảng Ninh mùa thu đông

Quảng NinhTắm khoáng nóng, trekking, chơi trò chơi cảm giác mạnh tại Sun World... là những trải nghiệm thú vị cho những ai thích đi du lịch mùa này.

Tạp chí Forbes (Mỹ) mới đây đề xuất 24 điểm đến hàng đầu thế giới mà du khách không nên bỏ qua trong năm 2024. Địa danh duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này là vịnh Hạ Long của Quảng Ninh, nơi thỏa mãn nhiều tiêu chí, từ vẻ đẹp tự nhiên, hoạt động ngoài trời, thực phẩm tươi sống, sự yên tĩnh và khả năng tiếp cận thuận tiện.

Đến với Quảng Ninh mùa thu đông này, du khách có thêm nhiều lựa chọn thú vị, đặc sắc.

Ngắm vẻ đẹp vịnh Hạ Long

Là di sản thế giới, vịnh Hạ Long sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hút hồn du khách trong và ngoài nước. Vịnh có hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ với đủ hình thù nằm rải rác, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ và khác biệt.

Vẻ đẹp vịnh Hạ Long từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Để trải nghiệm vẻ đẹp vịnh Hạ Long, du khách có thể đi tàu ngắm cảnh với các hành trình đi qua những điểm như hòn Gà Chọi, hòn Đỉnh Hương, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, đảo Titop... Du khách có thể nghỉ dưỡng trên du thuyền, tận hưởng không gian yên tĩnh, không khí trong lành khi du ngoạn giữa vùng nước mênh mông của vùng vịnh kín, ít sóng và gió.

Mùa thu đông, nắng vùng vịnh không còn chói chang, trời trong và không khí mát mẻ. Du khách có thể lựa chọn ngắm cảnh trên boong tàu, thu vào tầm mắt những cánh buồm no căng gió lướt trên mặt vịnh, để tâm hồn thư thái theo sắc xanh của biển trời và những đảo đá đẹp như tranh.

Chinh phục cung đường trekking miền biên giới

Ngoài "đặc sản" vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn hấp dẫn du khách với "thiên đường cỏ lau" miền biên giới Bình Liêu. Đây là địa danh khá nổi tiếng trong giới treakking nhờ con đường "sống lưng khủng long" với cột mốc 1305 nằm giữa khung cảnh hoang vu, khoáng đạt của vùng đồi núi Đông Bắc, nơi có khí hậu mát mẻ như "Sa Pa thứ hai" của Việt Nam.

Thời điểm này, Bình Liêu chuyển mình vào mùa lau đẹp nhất. Từng vạt hoa lau bung nở trắng xóa khắp những ngọn đồi, dọc theo cung đường biên giới, hòa quyện với sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang, màu xanh mây trời.

Check-in tại vườn Nhật trên đỉnh đồi Ba Đèo

Nhiều du khách đặc biệt hào hứng khi cảm nhận sự yên bình, đậm chất thiền Nhật Bản giữa lòng Quảng Ninh tại khu vườn Nhật - Zen Garden, nằm trong tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long trên đỉnh đồi Ba Đèo.

Để đến vườn Nhật, du khách cần băng qua vịnh di sản bằng tuyến cáp treo Nữ Hoàng. Từ cabin cáp treo, khách du lịch có thể ngắm trọn vẻ đẹp mộng mơ vào mùa thu của thành phố bên bờ vịnh.

Vườn Nhật trải dài trên diện tích 7.000 m2, được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley. Nơi đây bao gồm: hệ thống đường dạo, núi Phú Sĩ thu nhỏ, thác nước, hồ cá Koi, cây bonsai, đèn đá, thảm cỏ Nhật, cây cầu Koi đỏ rực... Không gian trong lành và đậm chất xứ sở Phù Tang khiến du khách thấy như đang dạo bước tại khu vườn Okayama Korakuen nổi tiếng của Nhật Bản.

Một góc vườn Nhật trên đỉnh đồi Ba Đèo. Ảnh: Sun Group

Những nét văn hóa phù tang tại "Làng rèn Thần kiếm" tái hiện khung cảnh trung tâm sản xuất kiếm lớn nhất Nhật Bản.

Nằm phía bên kia cây Cầu May nối liền hai ngọn đồi Ba Đèo, không gian an yên của Bảo Hải Linh Thông Tự mang đến du khách những khoảnh khắc bình an, thư thái... Tổ hợp những công trình và trải nghiệm trên Khu đồi Huyền bí mang đến một sắc thu đặc biệt cho khách đến Hạ Long mùa cuối thu đầu đông.

Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh

Tại tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long, mùa thu cũng được đánh giá thích hợp hơn mùa hè, khi du khách có thể trải nghiệm đa dạng hoạt động giải trí ngoài trời. Hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh có mặt tại Công viên Rồng - Dragon Park, nổi bật là Theo dấu chân rồng, Tàu hải tặc, Tê giác cuồng nộ... hay phù hợp hơn cho sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình là Chiếc ô kỳ diệu, Binh đoàn bò sát, Thằn lằn bay, Chiếc cốc thần...

Du khách trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh tại Sun World Ha Long. Ảnh: Sun Group

Hiện, Công viên Rồng áp dụng mức giá ưu đãi chung cho cả người lớn và trẻ em là 150.000 đồng một vé.

Đặc biệt, du khách có thể khám phá Ngôi nhà Ma - trải nghiệm công viên vừa ra mắt. Từ 1/10 đến hết 31/12, Công viên Rồng áp dụng mức vé ưu đãi 150.000 đồng một vé, cho cả người lớn và trẻ em trong các ngày mở cửa (Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần).

Tắm khoáng nóng chuẩn Nhật

Những năm gần đây, tắm onsen tại Quang Hanh - nơi chứa đựng nguồn nước khoáng nóng giàu giá trị đã trở thành "đặc sản" mùa thu đông của miền di sản.

Các chuyên gia cho rằng, thời điểm tắm onsen thích hợp là mùa thu đông, bởi trời lạnh khiến mạch máu co lại, lưu thông tuần hoàn máu trong cơ thể kém hơn, khiến nhiều bệnh liên quan đến xương khớp gia tăng. Lúc này, tắm khoáng nóng giúp nhiệt độ cơ thể tăng lên, các mạch máu giãn ra, máu lưu thông dễ dàng, cải thiện tình trạng sưng, viêm của xương khớp.

Du khách trải nghiệm tại Yoko Onsen Quang Hanh. Ảnh: Sun Group

Đại diện khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh tại Quang Hanh, Quảng Ninh cho biết, khu luôn hút khách vào mùa thu đông. Du khách, nhất là người lớn tuổi tìm đến đây để được "chữa lành" cả về thân - tâm - trí.

Khoáng nóng tại đây chứa nhiều ion khoáng chất tự nhiên như natri, kali, magie, kẽm... và hàm lượng brom cao, đạt tới 40mg/l, được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá cao bởi lợi ích cho sức khỏe và cả sắc đẹp.

Ngoài ra, giá trị chữa lành còn được nâng tầm, bởi không gian thiên nhiên hài hòa với những thiết kế mang đậm chất thiền từ phong cách nhà vườn Nhật Bản.

Hoài Phong