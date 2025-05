Gợi ý các điểm ngắm pháo hoa Đà Nẵng 2025

Du khách có thể quan sát pháo hoa Đà Nẵng từ khu vực quanh đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, trên du thuyền, hay những cây cầu bắc qua sông Hàn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025 (DIFF 2025) khai mạc tối 31/5 và kéo dài đến 12/7. Các buổi trình diễn vào thứ Bảy hàng tuần. Chủ đề của lễ hội năm nay là "Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới". Có 10 đội tham gia gồm Việt Nam (2 đội), Phần Lan, Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Italy, Canada và Trung Quốc. Đêm khai mạc diễn ra giữa đội Việt Nam 1 và Phần Lan.

Đến Đà Nẵng mùa hè này, du khách có thể chiêm ngưỡng các màn pháo hoa từ những địa điểm sau đây, theo gợi ý của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, Ban tổ chức DIFF 2025 và từ chị Lan Nguyễn, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa (bìa phải) và khán đài sức chứa 10.200 chỗ (bìa trái). Ảnh: Nguyễn Đông

Sân khấu chính

Sân khấu chính nằm tại đường Trần Hưng Đạo, trận địa pháo hoa nằm ở phía đối diện, tại cảng sông Hàn. Đây là vị trí quan sát tốt nhất tất cả các màn tranh tài với tầm nhìn đẹp, không phải chen lấn. Xem pháo hoa tại khán đài, du khách phải mua vé.

Khán đài năm nay có sức chứa 10.200 chỗ mỗi đêm. Có 5 hạng ghế gồm A VIP, A, A1, A2, A3. Mức giá vé thấp nhất là một triệu đồng (A3), 1,5 triệu đồng (A2), 1,5 triệu đồng (A1 và A2), 2 triệu đồng (A) và 3,5 triệu đồng (A VIP). Giá vé áp dụng cho người cao 1 m trở lên. Trẻ em dưới 1 m được miễn phí, ngồi chung ghế với người lớn (nếu ngồi riêng phải mua vé).

Đêm chung kết, Ban tổ chức bố trí thêm khán đài A4. Giá vé cũng được điều chỉnh cao hơn, lần lượt là 1,3 triệu đồng (A4, A3), 2 triệu đồng (A1), 2,5 triệu đồng (A) và 4,5 triệu đồng (A VIP).

Các điểm công cộng

Các điểm công cộng trong thành phố người dân và du khách quan sát pháo hoa miễn phí: trên những cây cầu bắc qua sông Hàn như cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý.

Các vị trí trên đường Bạch Đằng từ phía cầu Rồng hướng về cầu Thuận Phước và đầu đường 3/2 ở bờ tây sông Hàn hay đường đường Trần Hưng Đạo; đường Lê Văn Duyệt ở bờ đông sông Hàn cũng đều xem được pháo hoa.

Lưu ý, khu vực sát trận địa pháo hoa và gần sân khấu sẽ bị cấm đường. Không được phép dừng xe trên cầu, du khách nên gửi xe hoặc đi bộ, đến sớm trước giờ khai mạc. Không mang theo nhiều đồ quý giá, chú ý tư trang vì các lễ hội đều rất đông đúc.

Các nhà hàng, quán cà phê và khách sạn

Các khách sạn cao tầng, quán bar trên cao, chung cư ở đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo là những nơi quan sát pháo hoa tầm cao để tránh đám đông. Du khách phải đặt chỗ trước và mất phí, thường bao gồm vé vào cửa kèm đồ uống.

Hiện nhiều tòa nhà chào bán vé xem pháo hoa kèm một đồ uống và chỗ ngồi, với giá dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy vị trí.

Pháo hoa nhìn từ khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Wink Riverside

Ngoài ra, nhiều khách sạn, nhà hàng cao cấp có tầm nhìn đẹp để quan sát pháo hoa. Những nơi này có các combo, gồm bữa tối (buffet hoặc À la carte) và vị trí quan sát thuận lợi. Mức giá dao động từ một triệu đồng đến khoảng ba triệu đồng một người cho một buổi.

Các địa chỉ tham khảo: Rooftop Bar & Lounge ở khách sạn Wink Hotel Danang Riverside, Sky36 của Novotel Danang Premier Han River, khu Rooftop Pool của khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, Sky bar của Wyndham Golden Bay Danang, Top Bar của Brilliant Hotel Danang, nhà hàng The Sail Rooftop Dining, Marina Restaurant, nhà hàng The Square.

Các nhà hàng có thể quan sát pháo hoa dưới thấp gồm Memory Lounge, Cardi Pizzeria Bạch Đằng, Madame Lân.

Du thuyền trên sông Hàn

Có khoảng 15 tàu du lịch khai thác tour sông Hàn được phép bán vé để phục vụ khách du sông kết hợp xem pháo hoa. Các thuyền chạy từ 16-17h đến 21h hoặc 22h, đã bao gồm ăn tối. Tàu sẽ xuất và cập bến tại cảng sông Hàn, đưa khách ngắm cảnh, sau đó dừng tại điểm ngắm pháo hoa. Giá vé có nhiều mức, tùy thuộc loại tàu và vị trí trên tàu.

- Tàu bình dân: từ một triệu đồng đến 1,2 triệu đồng (người lớn) và 800.000 đồng (trẻ em). Riêng đêm chung kết mức giá 1,3 triệu đến 1,5 triệu đồng, trẻ em từ 1,1 triệu đồng.

- Tàu cao cấp: từ 2,2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng (người lớn) và 1,5 triệu đồng đến 2,4 triệu đồng (trẻ em). Riêng đêm chung kết, giá vé thấp nhất với người lớn là 2,5 triệu đồng và trẻ em 1,75 triệu đồng.

Các nhà thuyền gồm: du thuyền sông Hàn (loại thường và loại cao cấp), tàu Rồng sông Hàn, Dragon Cruise, Poseidon Cruise, Cruise365, 4U Danang Yatch. Vé được bán tại website của Ban tổ chức, của nhà thuyền, phòng vé trên đường Hải Phòng, quận Thanh Khê hoặc các tour trọn gói thông qua các công ty du lịch.

Tâm Anh