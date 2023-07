Gợi ý ăn chơi ở Đà Nẵng sau 20h

Du khách có thể đi chợ đêm, uống cocktail tại quán bar tầng cao, du ngoạn sông Hàn và tận hưởng cảnh đẹp về đêm của Đà Nẵng.

Theo đề án phát triển du lịch đêm đến năm 2025 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Đà Nẵng là một trong ba địa phương được yêu cầu hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt.

Anh Tiến Dũng, làm lĩnh vực sáng tạo nội dung số về du lịch tại Đà Nẵng, cho biết cuộc sống sau 21h ở thành phố biển nhộn nhịp không kém TP HCM hay Hà Nội.

Các con đường Bạch Đằng, Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn... có nhiều hàng quán quán mở muộn. Ngoài ra còn nhiều hoạt động vui chơi, giải trí về đêm "đáng thử" khi đến Đà Nẵng. Anh Dũng giới thiệu một số hoạt động, địa điểm dưới đây du khách có thể tham khảo.

Ngắm thành phố từ những cây cầu

Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những cây cầu. Du khách có thể đi dạo, ngắm thành phố về đêm trên những cây cầu làm nên biểu tượng thành phố như Cầu Rồng, cầu quay sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu tình yêu. Ngay gần cầu tình yêu là tượng cá chép hóa rồng.

Vào cuối tuần, du khách thường tập trung đông đúc ở cầu Rồng để xem trình diễn rồng phun nước, phun lửa. Từ 20h, nhiều du khách và người dân tập trung trên cầu, hai bên bờ sông Hàn hoặc các nhà cao tầng gần đó. Phương tiện lưu thông hai đầu cầu được dừng lại trong 15 phút của show diễn. Du khách nên chọn hướng đứng phù hợp, hoặc mặc áo mưa, che ô để tránh bị ướt khi xem màn trình diễn phun nước. Du khách nên đến sớm lúc 19h30-20h để chọn được địa điểm dễ ngắm cây cầu.

Cầu Rồng Đà Nẵng lung linh về đêm. Ảnh: Ngọc Thành.

Cầu quay sông Hàn cũng là điểm thu hút nhiều du khách vào những tối cuối tuần. Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cầu sông Hàn sẽ quay 90 độ từ 23h đến 23h30. Vị trí quan sát được toàn cảnh là dưới chân cầu phía bờ đông trên tuyến đường Bạch Đằng hoặc Trần Hưng Đạo. Trước giờ cầu quay khoảng 15 phút, hai đầu cầu được các phương tiện được yêu cầu không di chuyển lên cầu.

Du ngoạn sông Hàn về đêm

Tại bến du thuyền Đà Nẵng, đường Bạch Đằng, có hơn 15 tàu du lịch đủ tiêu chuẩn và được cấp phép hoạt động khai thác vận chuyển hành khách tham gia tour du ngoạn sông Hàn hàng đêm. Các du thuyền thường có lịch trình khởi hành lúc 18h, chuyến muộn nhất xuất phát lúc 21h.

Các tàu chở khách du ngoạn trên sông Hàn buổi tối. Ảnh: Nguyễn Đông.

Có hai loại tour du thuyền gồm tour du ngoạn trên sông và tour du ngoạn kết hợp ăn tối. Tour ngắm cảnh có 4 chuyến khởi hành mỗi tối với các khung giờ từ 18h đến 21h, mỗi chuyến cách nhau một tiếng, di chuyển 45 phút trên sông. Giá vé 150.000 đồng mỗi người. Tour kết hợp ăn tối có hai chuyến mỗi ngày, xuất phát vào khung giờ 18h và 20h, di chuyển một tiếng rưỡi trên sông, giá vé 500.000 đồng mỗi người.

Du khách có thể mua vé tại bến tàu hoặc đặt vé trực tuyến. Những ngày cuối tuần lượng khách đông, du khách nên đặt vé trước một tuần để chọn vị trí đẹp. Du khách đã đặt vé có thể hủy và được hoàn tiền nếu báo trước 1-2 ngày.

Ngắm thành phố về đêm từ trên cao

Sky bar là một trong những "đặc sản về đêm" ở Đà Nẵng. Các quán bar thường tọa tại vị trí tầng cao của một tòa nhà hoặc khách sạn. Một số địa điểm như Altitude Pool Bar, Sky 36 bar, Brilliant Top Bar, quen thuộc với tín đồ du lịch Đà Nẵng. Các quán bar thường mở cửa đến 23h hoặc muộn hơn đến khi hết khách.

Không gian mở ngắm nhìn biển Mỹ Khê về đêm của quán bar trên tầng 26. Ảnh: Ciela Skybar and Dining.

Du khách muốn tìm địa điểm mới mẻ có thể ghé Ciela Skybar and Dining, địa điểm đầu tiên phục vụ ẩm thực Nam Mỹ tại Đà Nẵng. Quán nằm trên tầng 26 của khách sạn voco Ma Belle Danang, có tầm nhìn bao quát bãi biển Mỹ Khê và thành phố lấp lánh ánh đèn. Một số loại cocktail hợp để nhâm nhi ngắm cảnh đêm là Above the Clouds (rượu rum trắng Bacardi kết trà sâm dứa, matcha và lòng trắng trứng) và Tito Blossom (rượu Roku gin, mứt yuzu và tía tô).

Ăn đêm trong thành phố

Nhiều hàng quán ở Đà Nẵng mở cửa đến nửa đêm, cho du khách đa dạng lựa chọn. Ẩm thực Đà Nẵng buổi đêm có thể kể đến các món hải sản, bánh canh, bánh mì, bún mắm, chè sầu, bánh tráng cuốn thịt heo. Du khách có thể đến khu vực đường Võ Nguyên Giáp để thưởng thức hải sản đêm. Tại đây có nhiều quán với các món ăn phong phú, đồ tươi sống. Du khách có thể tận tay chọn hải sản tươi theo yêu cầu, sau đó nhà hàng đêm đi chế biến.

Ngoài ra, có một số địa điểm ăn đêm mở muộn đến 24h như tiệm ăn Chợ Lớn, đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu; bánh canh Bà Bé ở chợ Cồn; phố ẩm thực đêm Phạm Hồng Thái, đường Phạm Hồng Thái, quận Hải Châu

Đi dạo biển đêm

Có ba bãi biển công cộng, cho du khách không gian đi dạo ngắm cảnh đêm là bãi biển Mỹ Khê (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà), bãi biển Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), bãi biển Phạm Văn Đồng (đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) và bãi biển Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Sau khi đi bộ dọc bờ biển, du khách có thể tham gia các hoạt động giải trí trên bãi biển như xem phim màn hình chiếu lớn, ăn uống, thưởng thức chương trình nghệ thuật đường phố, nghệ thuật sắp đặt trên bãi biển

Đi chợ đêm

Đà Nẵng còn có những khu chợ đêm tấp nập như chợ đêm Helio (Đường 2/9, Hải Châu), chợ đêm Sơn Trà (đường Lý Nam Đế giao với Mai Hắc Đế, Sơn Trà), chợ đêm Thanh Khê Tây (đường Yên Khê 1, quận Thanh Khê), chợ đêm Lê Duẩn (kiệt 144 Lê Duẩn, Hải Châu), chợ đêm Hòa Khánh (đường Nguyễn Cảnh Chân). Đây đều là thiên đường mua sắm, ăn uống sôi động về đêm với cả người dân và du khách. Các khu chợ thường mở cửa từ 17h và đóng cửa lúc gần 23h.

Bích Phương