Gợi ý 7 điểm đến 'ăn chơi' dịp giỗ Tổ và 30/4

Kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ và 30/4-1/5 năm nay là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá các điểm đến ăn chơi - giải trí - nghỉ dưỡng tại Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc…

Lễ hội hoa hồng Sa Pa

Từ ngày 25/4 đến 3/5, Lễ hội Hoa hồng quy mô lớn diễn ra trên diện tích 50.000 m2, quy tụ hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa, hồng leo và các giống ngoại nhập quý hiếm. Du khách đến đây còn có cơ hội thưởng thức show thực cảnh "Hành trình của hoa" và chiêm ngưỡng đoàn diễu hành xe hoa Carnival náo nhiệt khắp các tuyến phố trung tâm trong hai ngày 25 - 26/4.

Bên cạnh không gian hoa, Bản Mây được xem như "bảo tàng sống", giúp du khách tìm hiểu di sản văn hóa bản địa qua các show diễn "Đỉnh thiêng du ký" hay "Tây Bắc mùa hoa nở". Ở độ cao 3.000 m, con đường hoa đỗ quyên cổ thụ cũng đang vào mùa nở rộ nhất. Đặc biệt, nghi lễ Thượng cờ trang nghiêm diễn ra 5-6 lượt mỗi ngày trên đỉnh Fansipan mang lại cảm xúc đầy tự hào trong dịp lễ thống nhất non sông.

Tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest Hạ Long

Tại khu vực Bãi Cháy, tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest Ha Long mang phong cách "thương cảng" độc đáo sẽ ra mắt ngày 25/4. Tâm điểm thu hút du khách là show trình diễn công nghệ 3D Mapping "Long Vân Khánh Hội" tại Ngọn Hải Đăng, tái hiện vẻ đẹp di sản qua những dải ánh sáng kỳ ảo. Mỗi tối, bầu trời vịnh biển sẽ có màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp hơn 50 hiệu ứng hình ảnh.

Đến đây, du khách có thể nhâm nhi bia thủ công chuẩn Đức, dạo quanh các gian hàng ẩm thực địa phương hoặc mua sắm đồ thủ công thiết kế. Để giải nhiệt, Công viên nước Lốc Xoáy cũng vận hành trở lại, kết hợp Công viên Rồng và cáp treo Nữ Hoàng tạo nên hành trình vui chơi khép kín.

Công viên nước Sun World Ha Nam, Ninh Bình

Cách Hà Nội gần một giờ di chuyển, Sun World Ha Nam trở thành một trong những "tọa độ" thu hút nhất miền Bắc khi công viên nước mở cửa trở lại. Những người ưa mạo hiểm có thể thử thách bản thân với "Song làn siêu tốc" - hệ thống ống trượt đôi đầu tiên tại Đông Nam Á.

Các gia đình còn có không gian giải nhiệt tại "Vịnh Thần Sóng" rộng hơn 4.600 m2 hoặc thả mình thư giãn trên dòng sông lười dài 500 m. Khu vực "Đánh cáo bắt vịt" với các đường trượt tí hon được thiết kế an toàn dành riêng cho trẻ em. Khi hoàng hôn xuống, Quảng trường Thời Đại đón khách bằng show nhạc nước dài nhất Việt Nam cùng biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ lung linh sắc màu.

Lễ hội Mặt Trời trên đỉnh Bà Nà

Sun World Ba Na Hills tổ chức Lễ hội Mặt Trời với chuỗi show diễn đa dạng từ sáng đến tối. Du khách sẽ hòa mình vào những màn trình diễn Malambo, không gian huyền bí của show "After Glow" hay giai điệu cổ điển của "Love in the sky". Giữa tháng 4, đỉnh Núi Chúa đưa vào vận hành Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng Interactive Light Art, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ. Những người yêu thích vận động có thể trải nghiệm máng trượt tốc độ hoặc tháp rơi tự do tại Fantasy Park. Dịp này, vườn hồng Rosa Garden bước vào độ rực rỡ nhất, biến không gian Làng Pháp thành "tiểu Paris" thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng.

Công viên nước kỷ lục thế giới Sun World Vung Tau

Năm nay, Công viên nước Sun World Vung Tau với 20 trò chơi nước đỉnh cao trở thành tâm điểm thu hút khách. Trong số đó, có hai trò chơi đạt kỷ lục thế giới là "Thuyền nhân giao đấu" - siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới và "Ốc đảo phiêu lưu" - tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ 30/4, toàn bộ hệ thống trò chơi tại đây sẽ hoạt động liên tục tất cả ngày trong tuần từ ngày 17/4, sẵn sàng đón lượng lớn du khách từ TP HCM và các tỉnh lân cận đến nghỉ dưỡng.

Lễ hội "Chợ Lá" độc bản trên đỉnh núi Bà Đen

Đỉnh núi cao nhất Nam Bộ chào mừng ngày lễ thống nhất bằng chuỗi hoạt động ý nghĩa. Sáng 30/4, lễ thượng cờ trang nghiêm diễn ra tại quảng trường trên đỉnh núi, kết hợp triển lãm lịch sử "Ký ức tự hào" tái hiện thời kỳ kháng chiến hào hùng. Đặc biệt, "Chợ Lá" - phiên chợ dùng lá cây thay tiền đặc trưng của Tây Ninh sẽ tổ chức trong các ngày 25-26/4 và 30/4-1/5.

Du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ nhận lá bồ đề miễn phí để đổi lấy các món ăn bản địa đậm chất Nam Bộ. Các chương trình nghệ thuật hào hùng trên đỉnh núi cao 986 m cũng hứa hẹn đưa du khách sống lại những giây phút lịch sử của vùng đất anh hùng.

Xem pháo hoa mỗi đêm tại Phú Quốc

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo Phú Quốc chuẩn bị khoác sắc đỏ cờ hoa chào mừng ngày đại thắng. Du khách có thể tham gia không khí sôi động của chợ đêm bên biển VUI-Fest Bazaar, ngắm hoàng hôn tại Cầu Hôn và vui chơi tại công viên nước ở Hòn Thơm. Trải nghiệm "độc bản" tại đây là hai show diễn nghệ thuật kết hợp hai màn bắn pháo hoa hàng đêm. Đây là hoạt động giải trí quy mô lớn giúp Phú Quốc khẳng định vị thế trung tâm du lịch đêm của khu vực, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Thanh Thư