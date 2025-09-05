Gợi ý 5 quán chay cho mùa Vu lan tại TP HCM

Các nhà hàng chay được gợi ý có thực đơn sáng tạo, không gian yên tĩnh, phù hợp là nơi tụ họp gia đình, bạn bè trong dịp lễ Vu lan.

Theo quan niệm vào dịp lễ Vu lan, các Phật tử thường đến chùa tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện và dùng cơm chay để thể hiện lòng thành kính.

Dưới đây là 5 địa chỉ ăn chay được nhiều thực khách yêu thích, có không gian rộng rãi, phù hợp cho những buổi gặp mặt gia đình hoặc nhóm bạn, được đầu bếp một nhà hàng Michelin ở Thảo Điền gợi ý và phóng viên VnExpress khảo sát.

Nhà hàng chay Tojy

Giờ mở cửa: 10h-21h

Nhà hàng có hai chi nhánh tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ) và xã Bình Lợi (Bình Chánh cũ), là góc thư giãn dành cho những thực khách tìm kiếm không gian ăn uống yên tĩnh, theo phong cách Nhật Bản. Nhà hàng có thực đơn hơn 60 món theo hình thức sushi, sashimi, tempura của Nhật.

Món chay kiểu Nhật tại nhà hàng Tojy. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong đó, phần "sashimi cá hồi" gây ấn tượng với nhiều thực khách bởi màu sắc tươi, lộ rõ từng thớ, nhiều thực khách khó phân biệt giữa chay và mặn. Món ăn bày trên đĩa gỗ dài, kèm vài lát gừng hồng, ăn cùng nước tương pha wasabi. Khi ăn, thực khách cảm nhận được miếng sushichay dai, mềm và béo nhẹ.

Ngoài món chủ đạo là "cá hồi", quán còn có đủ set chay như bạch tuộc, cá ngừ, lươn, tôm và cơm Nhật. Khi gọi món, "sushi cá" mới được làm nên khách chờ khoảng 15 phút. Các món chay theo kiểu Nhật Bản như tempura, mì ramen, udon cũng được phục vụ. Giá món từ 10.000 đồng đến 300.000 đồng. Canh nấm rong biển và cơm là hai món được khách ưu tiên gọi sau khi thưởng thức các loại sushi của quán.

Hum Dining

Giờ mở cửa: 10h-21h

Nhà hàng có hai chi nhánh tại phường Bình Hòa (quận 3 cũ) và Thảo Điền, sở hữu không gian ấm cúng, yên tĩnh, phù hợp cho những buổi gặp mặt thân mật. Chuỗi nhà hàng này từng được độc giả TripAdvisor bình chọn vào top 10 trong danh sách 25 địa điểm ăn chay tốt nhất thế giới năm 2021.

Món salad tại nhà hàng Hum. Ảnh: Hum dining

Hum Dining gây ấn tượng với thiết kế xanh mát, bao quanh bởi cây xanh, hồ nước và nội thất tối giản. Không gian nhà hàng được chia thành nhiều khu vực riêng biệt, bao gồm phòng riêng và không gian ngoài trời rộng 100 m2, thích hợp để tổ chức tiệc.

Thực đơn của quán được chế biến từ các loại đậu, hạt, rau củ, hoa và trái cây tươi. Các món ăn không sử dụng bột ngọt, hương vị lấy cảm hứng từ ẩm thực Đông Nam Á. Nhà hàng không phục vụ món giả mặn, chỉ sử dụng rau củ để giữ nguyên hương vị tự nhiên. Thực khách có thể trải nghiệm các món như củ sen lắc muối mè, gỏi bưởi chanh dây Tây Bắc, hủ tiếu vuông sốt tương, canh chua, lẩu miến, thốt nốt sữa dừa. Chi phí ăn uống tại đây dao động từ 400.000 đồng mỗi người.

Du Yên

Giờ mở cửa: 10h-21h

Nhà hàng nằm trong tòa nhà phủ kín cây xanh ở khu phố Tây Thảo Điền, Du Yên là địa chỉ chay được gọi tên trong danh sách Michelin Selected 2024. Không gian quán từ ngoài vào trong mang nét kiến trúc thuần Việt, "mộc mạc mà sang trọng", Michelin Guide giới thiệu.

Món gỏi Thái tại nhà hàng Du Yên. Ảnh: Mai Trung

Du Yên ở khu vực nhiều khách nước ngoài nên thực đơn của nhà hàng mang màu sắc quốc tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. Các món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống Việt, Thái, Ấn và một số món phương Tây. Thực khách có thể trải nghiệm các món như bánh phồng nhân nấm kiểu Ấn, gỏi hoa sen, nấm mối xào. Trong đó, món ăn lấy cảm hứng từ miang kham - gỏi Thái truyền thống được biến tấu với 8 nguyên liệu gồm ớt chuông, chanh, tép bưởi, đậu phộng rang, hạt điều, dừa khô, sả, macca, cuốn trong lá lốt, cho vị tổng hòa chua, cay, chua, mặn, ngọt. Món này thường dùng khai vị, được nhiều khách gợi ý khi đến Du Yên. Giá món ăn từ 150.000 đồng mỗi món.

Heli Bistro

Giờ mở cửa: từ 10h30 đến 14h30 vào các ngày thứ 2, 4, 6; những ngày khác phục vụ từ 17h30 đến 20h.

Heli Bistro nằm trên đường Hoa Cúc, phường Cầu Kiệu, với không gian gồm nhiều khu vực trong nhà và khu ngoài trời, phù hợp để tổ chức tiệc.

Món chay tại nhà hàng Heli. Ảnh: Heli Bistro

Thực đơn chay tại đây kết hợp giữa ẩm thực truyền thống Việt và món ăn châu Á. Khách có thể lựa chọn các món quen thuộc như chả giò, cơm chiên, bún riêu, bánh canh, lẩu hay các món nướng với khẩu phần lớn, thích hợp cho nhóm từ ba người trở lên. Ngoài gọi món, nhà hàng còn phục vụ buffet chay. Giá dao động từ 70.000 đến 350.000 đồng một món.

Nhà hàng chay Tuệ

Giờ mở cửa: 7h30 -21h

Nhà hàng chay Tuệ hiện có ba chi nhánh trên các trục đường Mai Thị Lựu, Trần Hưng Đạo và Tôn Đức Thắng, ngay trung tâm TP HCM. Không gian được thiết kế hiện đại, yên tĩnh, thích hợp cho những thực khách muốn tìm một nơi thư giãn và thưởng thức ẩm thực chay.

Món chay tại nhà hàng Tuệ. Ảnh: Tuệ chay

Chi nhánh tại tầng 3 tòa nhà Marina Sài Gòn (đường Tôn Đức Thắng) được nhiều khách ưa thích nhờ tầm nhìn hướng ra cầu Ba Son và sông Sài Gòn. Thực đơn tại đây đa dạng, chia thành khai vị, món chính và tráng miệng, hợp khẩu vị châu Á. Một số món tiêu biểu có nấm chiên sốt me chua ngọt, pad Thái, cà ri sầu riêng, gỏi cuốn liên hoa và hàu chiên sốt Thái. Mức chi phí trung bình khoảng 250.000 đồng mỗi người.

Tuấn Anh