Gọi xe Be lần đầu báo lãi

Be Group - sở hữu ứng dụng Be - công bố năm có lãi toàn công ty đầu tiên, tuyên bố tái đầu tư cho dịch vụ xe 2 bánh.

Sáng 11/11, Be Group cho biết ghi nhận lợi nhuận EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) dương trong 2025 dù chưa kết thúc năm. Kết quả này được tính toán dựa trên lợi nhuận liên tục dương trong 3 quý đầu 2025. Đồng thời, lợi nhuận công ty vẫn dương tính theo lũy kế đến tháng 11 và có xu hướng tăng ổn định. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ quy mô và biên lợi nhuận cụ thể.

Thành lập ban đầu với tên gọi VEEP Technology và đổi tên thành Be Group vào tháng 10/2018, công ty chào sân ứng dụng Be tháng 12/2018 tại TP HCM, còn Hà Nội là tháng 12/2028. Đến nay, nền tảng này cung cấp 12 dịch vụ liên quan đến xe 2 bánh, 4 bánh, cùng với giúp việc, bán vé di chuyển, bảo hiểm, viễn thông..

Thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam đạt quy mô 4 tỷ USD vào 2024 và có thể đạt 9 tỷ USD năm 2030, theo báo cáo "e-Conomy SEA 2024" của Google, Temasek, Bain & Company. Hiện Be, cùng với Grab và Xanh SM đang là 3 nền tảng lớn nhất thị trường.

Tài xế xe Be (áo vàng) tại trung tâm TP HCM vào tháng 5/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Khảo sát do hãng nghiên cứu thị trường Rakuten Insight (Nhật Bản) công bố tháng 5 cho biết 9% người dùng lựa chọn Be cho dịch vụ gọi xe. Còn theo báo cáo "Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam" của Cimigo, Be đang chiếm 27,2% thị phần giao đồ ăn và 44% giao hàng siêu tốc.

"Thị trường xe 2 bánh vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng, đặc biệt ở 2 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và khu vực ven đô", Đại diện Be Group nhận định.

Nhận thấy lợi thế cạnh tranh ở mảng dịch vụ này trước áp lực cạnh tranh của Grab và Xanh SM, Be Group cho biết sẽ tập trung tái đầu tư cho hệ sinh thái xe 2 bánh gồm: chở khách, giao hàng, giao đồ ăn.

Be Group cho biết có lãi là lúc tăng tốc đầu tư cho đối tác tài xế đặc biệt là sinh viên, lực lượng trẻ, kỷ luật và có tinh thần dịch vụ chuyên nghiệp. Họ đang tung các ưu đãi hỗ trợ tài xế sinh viên như học bổng, thưởng tháng, bảo hiểm. "Khi đội ngũ tài xế hài lòng và được tạo điều kiện phát triển, chất lượng dịch vụ sẽ tự khắc được nâng tầm", đại diện công ty chia sẻ.

Viễn Thông